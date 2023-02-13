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З літака на допит: як у Росії проводять «бесіди» з пасажирами

Ірина Озтурк
glavcom.ua
З літака на допит: як у Росії проводять «бесіди» з пасажирами
У Росії допитують пасажирів у аеропортах
фото: https://openmedia.io/

Чоловіків, що прилетіли, або планують вилетіти із Росії активно допитують правоохоронці та спецслужби

Як у недобрі радянські часи у російських аеропортах відправляють на допити чоловіків, які повернулися із закордону чи хочуть поїхати за межі країни. 

За повідомленням числених російських  пабліків, у московському аеропорті  «Внуково» правоохоронці та представники ФСБ проводять «бесіди» з тими чоловіками, які не були в Росії більше чотирьох місяців. Їх питали про причини виїзду з країни, чи цікавилися чи є знайомі, які опозиційно налаштовані стосовно влади. У чоловіків перевіряли мобільні телефони, переглядали галерею, історію браузерів, листування.

З низки російських аеропортів також надходять повідомлення про посилені додаткові перевірки пасажирів-чоловіків, які вилітають із Росії.

 У петербурзькому аеропорту «Пулково» та в московських аеропортах перевіряють практично всіх молодих чоловіків, які вирішили поїхати із бітьківщини. За іншими повідомленнями перевірки є, і вони вибіркові.

Як правило, на паспортному контролі ставлять питання про те, коли було куплено квиток, чи є зворотній квиток, чи служив військовий, що вилітає в армії, і чи є у нього військово-облікова спеціальність. Згідно із низкою повідомлень очевидців, перевірка може тривати 15-20 хвилин, проте про випадки, щоб людей після перевірки не пропустили на рейс, поки не повідомлялось. 

Раніше з'явилась інфjрмація про те,  що збанкрутілий аеропорт Франкфурт-Хан у федеральній землі Рейнланд-Пфальц у Німеччині купує компанія NR Holding, яка належить російському мільярдеру Віктору Харитоніну. Про це пише SWR із посиланням на голову ради директорів NR Holding Міхаеля Лемлера.

Сума угоди, за даними агентства DPA, становить 20 млн. євро, нотаріальний контракт вже підписано, кошти переведені на довірчий рахунок. Однак схвалити покупку ще належить федеральному міністерству економіки.

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Теги: відео квиток потоп допит аеропорт літак

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