Після розгрому Путін може направити на штурм Вугледара нові сили – ISW

РФ має намір зміцнити наступ на Вугледар великою кількістю мобілізованих або знову направити туди частини Північного флоту

Похвальні відгуки російського диктатора Володимира Путіна про дії морської піхоти, яка, за його словами, «героїчно б'ється», покликані продемонструвати підтримку міністерству оборони Росії в момент, коли армія РФ зазнає катастрофічних втрат біля міста Вугледар у Донецькій області. Про це йдеться в матеріалі американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Нагадаємо, що при спробі штурму Вугледара було завдано серйозного удару саме 155-й бригаді морської піхоти Тихоокеанського флоту. При цьому російське військове відомство про втрати внаслідок цих боїв не повідомляло, а міністр оборони Сергій Шойгу говорив про «успішний розвиток наступу».

«Путін, ймовірно, спеціально погоджується з надмірно оптимістичним описом ситуації на фронті біля Вугледара, даним міністерством оборони, щоб підтримати наратив про негайний і потужний російський наступ у Донецькій області, – вважають аналітики. – Путін також, ймовірно, утримується від того, щоб погодитися з військовими блогерами, які все сильніше звинувачують міноборони в нездатності вчитися на власних помилках при механізованих атаках».

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При цьому, як повідомляє ISW, коментарі Путіна також «можуть говорити про намір зміцнити наступ на Вугледар великою кількістю мобілізованих військ або знову направити туди частини Північного флоту, що залишилися».

На користь останньої версії говорять і спостереження українських військових, які говорять про концентрацію в окупованому Маріуполі війська Північного флоту, які можуть готуватися до відправлення під Вугледар.

Аналітики ISW вважають, що використання російською армією мобілізованих як поповнення для постраждалих у боях з'єднань навряд чи допоможе створити достатні наступальні можливості для повномасштабного та швидкого механізованого наступу.

«Мобілізовані, ймовірно, отримали лише обмежене навчання і їм бракує бойової злагодженості, професійної підготовки або досвіду, необхідних для масштабних механізованих атак, – пишуть американські експерти. – Росія може направити додаткових мобілізованих бійців, які певною мірою здатні здійснювати гідні захисні операції чи вести війну на виснаження у районі Вугледара. Але мобілізовані навряд чи стануть ефективною механізованою силою, яка найближчими місяцями зможе вести успішні наступальні операції».

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Як відомо, під Вугледаром російські війська втратили кілька рот своєї штурмової піхоти та десятки одиниць бронетехніки. Повідомлялося, що всі втрати – односторонні, адже українці розстріляли російських військовослужбовців, «як у тирі».

Згодом стало відомо, що Росія втратила в боях під Вугледаром елітну бригаду морської піхоти включно з командним складом.

Терорист, військовий злочинець та колишній «міністр оборони» самопроголошеної «ДНР» Ігор Стрєлков (Гіркін) переконаний, що у розгромі винне російське військове командування.

Проте, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що причина розгрому військ під Вугледаром , швидше за все, у погано навчених мобілізованих солдатах, ніж поганому командуванні. Це призведе до подібних тактичних невдач РФ по всій Україні.