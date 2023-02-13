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Євросоюз може запровадити додаткові санкції проти «Вагнера»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Євросоюз може запровадити додаткові санкції проти «Вагнера»
фото ілюстративне

Нові санкції ЄС має намір ухвалити до роковин початку вторгнення РФ в Україну

Європейський Союз може запровадити додаткові обмежувальні заходи щодо приватної військової компанії «Вагнер» у межах десятого пакету санкцій. Про це повідомляє Bloomberg.

«ЄС може посилити санкції проти російської групи найманців Вагнера», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на запровадженні санкцій проти групи наполягає Франція, вимагаючи внести до чорного списку значну кількість фізичних осіб та організацій, пов'язаних із ПВК «Вагнер».

За оцінками Bloomberg, «Вагнер» контролює майже 50 тис. військових в Україні, а також присутня у країнах Центральної Африки та в регіоні Сахель.

Попередньо, значні зусилля нового пакету будуть спрямовані на запобігання спробам обійти санкції та блокування тих, хто намагається це зробити. Нові санкції ЄС має намір ухвалити до роковин початку вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, Євросоюз у грудні 2021 року запровадив санкції проти восьми фізичних та трьох юридичних осіб із Росії, пов'язаних із приватною військовою групою «Вагнера». Рада ЄС стверджувала, що група «Вагнера» вербувала, навчала та відправляла приватних військових оперативників до зон конфліктів у всьому світі.

До слова, триває 355-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав два ракетних та 16 авіаційних ударів. Здійснив понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Небезпека завдання ударів Російською Федерацією залишається високою по всій території України.

Теги: ПВК Вагнера санкції Європейський союз

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