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Білорусь біля кордону з Україною збудує новий полігон

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Білорусь біля кордону з Україною збудує новий полігон
Миноборони Білорусі

Мінськ планує створити нове (трете) оперативне командування збройних сил Білорусі – Південне

У Гомельській області Білорусі збудують новий військовий полігон та військове містечко. Про це повідомляє моніторингова група «Белоруські Гаюн».

«Згідно з державною інвестпрограмою на 2023 рік, у Білорусі передбачено будівництво низки нових об'єктів військової інфраструктури. Наприклад, у Гомельській області будуватимуть новий військовий полігон, лише у 2023-2025 роках. на це буде витрачено $11 млн», – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що наприкінці травня 2022 року було оголошено створення нового (третього) оперативного командування збройних сил Білорусі – Південного. Тому будівництво в Гомельській області полігону, найімовірніше, пов'язане із формуванням нових військових частин для цього.

Нагадаємо, 7 лютого Білорусь оголосила про нові навчання поблизу Рівненщини та Волині.

Тим часом Польща закриває пункти пропуску на кордоні з Білоруссю.

До слова, російська та білоруська авіації почали імітувати зліт МіГ-31К, який є носієм ракет «Кинджал».

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Теги: Білорусь війна окупанти кордон Україна

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