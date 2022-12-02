Росія випробувала нову ракету на території Казахстану

Випробування ракети на полігоні в Казахстані відбулося кілька днів тому

Міноборони Росії заявило про успішне випробування

Країна-агресорка Росія провела у Казахстані випробування нової оборонної ракети для ПРО. Ракету нібито було запущено 2 грудня з орендованого полігону Сари-Шаган. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

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У міноборони Росії заявили про успішне випробування, проте подробиць не надали.

Британське видання зазначає, що випробування ракети на полігоні в Казахстані відбулося за кілька днів після того, як президент Росії Володимир Путін та його казахстанський колега Касим-Жомарт Токаєв підписали новий документ про співпрацю.

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Нагадаємо, США ввели санкції проти трьох посадовців КНДР через ракетні випробування. Як повідомлялося, 3 листопада, Північна Корея запустила кілька ракет, в тому числі одну міжконтинентальну балістичну ракету, яка під час польоту зазнала невдачі.