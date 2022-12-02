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США ввели санкції проти трьох посадовців КНДР через ракетні випробування

Людмила Яцюк
glavcom.ua
США ввели санкції проти трьох посадовців КНДР через ракетні випробування
США діяли у тісній координації з Японією та Південною Кореєю
Фото з відкритих джерел

Санкції націлені на трьох осіб, які входять до складу Робочої партії Кореї, єдиної політичної партії КНДР

Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про введення санкцій проти трьох представників північнокорейської партії у відповідь на проведення Пхеньяном цього року десятків випробувань балістичних ракет, у тому числі міжконтинентальної балістичної ракети у листопаді, повідомляє The Hill.

США разом із більшістю членів Ради Безпеки ООН та головою ООН засудили запуски ракет КНДР як грубе порушення резолюцій, що забороняють такі випробування, та загрози Пхеньяну щодо застосування ядерної зброї.

Як заявив держсекретар Штатів Ентоні Блінкен, санкції, оголошені 1 грудня, є частиною зусиль, спрямованих на те, щоб завадити північнокорейському режиму «просувати свої незаконні програми створення балістичних ракет і зброї масового знищення».

Він також зазначив, що запуск Пхеньяном «безпрецедентних 60 балістичних ракет цього року, включаючи випробування кількох міжконтинентальних балістичних ракет... є серйозною загрозою безпеці для регіону і всього світу».

Санкції США націлені на трьох осіб, які входять до складу Робочої партії Кореї, єдиної політичної партії КНДР.

До списку підсанкційних осіб увійшли Ю Джин – член ЦК Робочої партії Кореї, Кім Су Гіль – член ЦК цієї партії і головний секретар провінційного комітету Робочої партії Кореї Канвона, і Чон Іль Хо – член Центрального комітету ТПК і голова комітету ТПК Академії оборонних досліджень.

Усі троє також перебувають під санкціями Європейського Союзу.

Блінкен уточнив, що США діяли у тісній координації з Японією та Південною Кореєю.

«Усі троє (посадовців – ред.) мають пряме відношення до незаконної програми балістичних ракет КНДР», – заявив він.

Наслідком санкцій є  заморожування активів США та запобігання вчиненню американцями операцій з особами, внесеними до чорного списку.

Нагадаємо, 3 листопада, Північна Корея запустила кілька ракет, в тому числі одну міжконтинентальну балістичну ракету, яка під час польоту зазнала невдачі.

8 листопада Північна Корея знову запустила міжконтинентальну балістичну ракету. Ракета упала у винятковій економічній зоні Японії.

Крім того, КНДР присвоїла балістичній ракеті звання героя та нагородила її медаллю.

 

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