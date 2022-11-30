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Женевська патритура війни. Що не врахували російські убивці

Війна і право
Сергій Кримський glavcom.ua
Женевська патритура війни. Що не врахували російські убивці
Шість років тому у Києві в біля Могили Невідомого солдата активісти накрили Вічний вогонь плакатом із зображенням Путіна
фото з відкритих джерел

За все доведеться сплатити дорогою ціною. Дехто в Росії цього досі не втямив

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Если сравнивать войну с кровавой симфонией, то русские всегда хотят играть только свою нотную партию, а чтобы другие исполнители молчали. Или, по крайней мере, чтобы военная партитура России была написана более громкой, а партия их соперника более тихой. Например, когда они захватывали Крым в 2014 году или убивали украинцев в неравных боях под Дебальцево и Иловайском, тогда силы сторон были совсем неравны. И в феврале 2022-го они вторглись в Украину потому, что считали соперника слабым и не способным оказать достаточного сопротивления. Россия никогда не нападает на сильных, она атакует только тех, кого считает слабее себя. Несмотря на размеры, эта страна скорее должна ассоциироваться не с медведем, а с шакалом, который проявляет смелость лишь в отношении раненого и ослабленного, как было в том же 2014-м с Крымом и востоком Украины.

Наверное, жители Дрездена в 1940 году во время тотальной бомбардировки Лондона германским люфтваффе, когда погибло 40 тысяч лондонцев, не думали о том, что придет 1945 год и уже их город будет разрушен, а около 25 тысяч немцев в результате бомбежек союзными войсками уйдут в могилу. Тогда они, немцы, в 40-м году радовались смерти англичан.

Но то все-таки были гражданские дрезденцы.

А о чем думали 11 подонков, оказавшиеся не так давно уничтоженными беспощадным огнем в Макеевке (детально об этом читайте тут: Украина начала расследование по «расстрелу российских пленных» – «Главком»), о чем думали еще до того, тогда, когда только ехали с автоматами в руках в Украину в качестве захватчиков и убийц? И о чем они думали, когда, обложенные со всех сторон украинскими воинами, собрались сдаваться? Они думали, наверное: «Вот мы здесь в Украине, приехали, убивали, грабили, пытали и насиловали, а теперь нас окружили и мы сдадимся, а тут и Женевская конвенция вступит в права. Нас отвезут в теплое светлое место, согласно этой конвенции дадут севрюжки с хреном покушать и нальют лоханку жирных щей». Русские убийцы не учли, что щи не бывают жирными по определению, в силу извечной русской нищеты. А кроме того, в Украине готовят не щи, а борщ.

Женевская конвенция написана людьми, а людям свойственно ошибаться. 

Женевские конвенции и протоколы к ним составляют ядро международного гуманитарного права, которое регулирует ведение вооруженных конфликтов и стремится ограничить их последствия. Они, в частности, защищают людей, которые не принимают участия в военных действиях (гражданских лиц, врачей и медсестер, гуманитарных работников), или тех, кто перестал принимать участие в военных действиях, например, раненых, больных и потерпевших кораблекрушение солдат, а также военнопленных.

Применять правила этих законов равновесно и в полной мере по отношению к каждой из воюющих сторон аморально. Потому что есть разница между захватчиками, пришедшими на землю свободных людей для геноцида, и защитниками, людьми не сдавшимися и не сдающимися, людьми чести. Одна милая добрая девушка, жительница Подмосковья, бывшая харьковчанка, очень страдающая от того, что происходит, с, по ее словам, «самым лучшим городом в мире», с Харьковом, признавалась: «Мне жалко и тех, и других. И погибающих украинских солдат, и русских ребят, гибнущий под украинскими пулеметами». Она добрая, и у нее имеется эмпатия. Но вопрос, не жалко ли ей других подобных ребят – молодых красивых эсэсовцев, которым было бы жить да жить, тех, что в самом рассвете лет погибали, идя  под пулеметы бойцов Красной армии в окруженном Сталинграде, – этот вопрос поставил нашу милую девушку в тупик.

Жалеть 11 нелюдей, что, вероятно, были уничтожены во время фиктивной, вероломной «сдачи в плен» также аморально. Им не надо было приходить на украинскую землю. Здесь щи не готовят. «Это ваше любимое блюдо».

Русские всегда играют «партию» с момента, который им выгодней, обрывая причинно-следственные связи. Например, выбрать из Минских соглашений выгодный им пункт и обвинить украинцев в его невыполнении – обвинение, распространенное среди нынешней российской интеллигенции. Их очень возмущает факт якобы невыполнения каких-то обязательств Украиной, но по вопросу нарушения Россией, например, Большого договора о дружбе у скрепоносных наступает амнезия. Или из пяти тысячелетней истории Крыма вычленить всего два века, начиная от выгодного им момента захвата бывшего древнего киевского княжества Тьмутаракани Екатериной, и рассказывать всем об «исконно русской земле» и о каком-то «городе русских моряков». Как сказал Михаил Подоляк, «кто-то считает себя очень хитрым». Разве Москва когда-то не принадлежала Киеву? Давайте посчитаемся.

Русские в принципе не стоят дискуссии с ними. Любые русские и любой дискуссии. Даже «хороший русский» все сведет к «Россию спровоцировали... все-таки НАТО приближалось... обе стороны виноваты». Они сидели в G-8, проводили Олимпиаду в Сочи, чемпионат мира  по футболу, устраивали фестивали «Бенуа де ля Данс», наслаждались в Москве премьерами лучших мировых режиссеров. Все было мало. Захотелось стать «владыками морскими». По счетам придется платить, и дорогой ценой. Некоторые в России этого еще не поняли.

Ясно одно: Женевская конвенция нуждается в принципиальной доработке. Требования к каждой из воюющих сторон не могут быть одинаковыми. Хотя бы потому, что стресс воинов страны, подвергшейся нападению не сопоставим со стрессом захватчиков. А кроме того, люди, чьих родных и близким замучили в подвалах Ирпеня, Бучи или Херсона могут приходить в состоянии аффекта при виде врага. Условия ведения войны для стороны, терпящей агрессию должны быть смягчены в плане соблюдения прав захватчиков. У защитников должно быть международное разрешение на «праведную ненависть» к агрессору. Ибо в подобных ситуациях работают другие психологические законы, отличные от законов и принципов мирного времени и равной вины за конфликт, идейно положенных в основу текущего варианта упомянутой конвенции.

Смягчены по крайне мере до тех пор, если и когда сторона, подвергшаяся нападению, отразив агрессию, не перейдет в целях денацификации, дефашизации, демилитаризации и, главное, денуклеаризации на территорию источника зла. Можно не сомневаться, что, проводя в ближайшем будущем в областях и регионах России стремительную спецоперацию взятия под контроль командных центров запуска ядерных ракет наземного, воздушного и морского базирования для последующей денуклеаризации русских ядерных арсеналов, украинские соответствующие спецподразделения будут вести себя предельно корректно по отношению к персонам противной стороны. Персонам, права которых рассматриваются и определены в современной версии Женевской конвенции нынешним образом.

Сергій Кримський, для «Главкома»

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Теги: законы конфликт россия солдат Украина война преступление

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