Нова книга про війну в Україні: історія, яка все ще триває

Якщо журналістика є першою чернеткою історії, то «Вторгнення» Люка Гардінга скидається на першу редакцію

З-поміж мільйонів жахливих, карколомних, а часом і надихаючих фото, які з’явилися в Україні після вторгнення Росії дев’ять місяців тому, є одне, яке вразило особливо. Мова йде про фотографію користувача Wolf_68, який намалював графіті на стіні одного з будинків у Бучі – місті, де в березні цього року російські війська вчинили жахливу розправу над українським мирним населенням. Журналісти Reuters швидко встановили, що в кількох соціальних мережах під ніком Wolf_68 був зареєстрований російський солдат з російського Пскова.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На стіні у будинку в окупованій Бучі хтось балончиком написав Wolf_68. Журналісти зʼясували, що так підписується росіянин Кирило Крючков. Він служив у 76-й гвардійській десантно-штурмовій дивізії фото з відкритих джерел

Wolf_68 виділяється з-поміж інших не лише тим, що для військових злочинців є доволі незвичним підписувати свої «роботи». Цей момент є прикладом війни, сформованої використанням її учасниками соціальних мереж, зокрема Twitter, Instagram та розробленого росіянами додатку Telegram. Медіатехнології часто визначають війни в народній пам’яті – від фотографій Метью Брейді про громадянську війну до зернистих телевізійних зображень В’єтнаму та висвітлення війни в Перській затоці на кабельному ТБ, яка видавалася настільки ретельно зробленою постановкою, що спонукала французького філософа Жана Бодрійяра зробити доволі нахабне припущення, нібито цієї війни насправді не було.

Зображення, що транслюються з України, функціонують як геть інший інструмент для його учасників. Це конфлікт, учасники якого самі діляться зображеннями з поля битви. І в цьому конфлікті відбувається легкий доступ до таких зображень, що породив кустарну індустрію аналізу відкритих кодів у всьому світі, в якому вже не дивно бачити, як президент України сперечається з Ілоном Маском у Twitter, або як деякі з провідних політичних союзників Володимира Путіна критикують дії російських військових у Telegram.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Війна в Україні може бути першою Twitter-війною

Велика кількість розповідей з перших вуст, здавалося б, з одного боку, полегшує роботу традиційного військового кореспондента, бо переконливих матеріалів для зібрання не бракує, а з іншого – ускладнює її, бо що ще журналіст може сказати про війну, чого не сказали її учасники?

До відповіді на цей виклик береться ветеран-кореспондент видання Guardian Люк Гардінґ, чия нова книга «Вторгнення: внутрішня історія кривавої війни Росії та боротьби України за виживання» (Luke Harding «Invasion: The Inside Story of Russia’s Bloody War and Ukraine’s Fight for Survival) є частиною першої хвилі розповідей про війну. Останнє десятиліття було дуже насиченим для Гардінґа: упродовж останніх 11 років він написав вісім книг (включно з цією) на такі теми, як Джуліан Ассанж і WikiLeaks, розслідування передбачуваної змови Дональда Трампа з Кремлем і вбивство російського шпигуна й критика Путіна Олександра Литвиненка. Часто, як і в цьому випадку, він розповідає історії, які все ще продовжують відбуватися. «Вторгнення» завершується контрнаступом України на Харків на початку вересня. Моя копія для рецензії надійшла на початку листопада. Якщо газетні репортажі є «першою чернеткою історії», то ця видається першим її першою редакцією.

Luke Harding «Invasion: The Inside Story of Russia’s Bloody War and Ukraine’s Fight for Survival

Перебуваючи в Москві до 2011 року, коли Кремль вигнав його за нібито критичне висвітлення подій у Росії, Гардінґ здобув унікальну кваліфікацію для розповіді цієї історії. Він був у Києві, коли розпочалося вторгнення, і більшу частину минулого року провів в Україні. Він талановитий оповідач, і його миттєва реконструкція подій у Бучі та останніх подій на металургійному заводі «Азовсталь» в Маріуполі видається майже нестерпно жахливою і вражаючою.

І все ж, коли я підійшов до цієї книги, моє перше запитання було: для кого вона? Кожен, хто стежить за війною досить уважно, щоб купити цю книгу, уже знайомий з більшістю історій, про які в ній розповідається. Ці події дуже свіжі, а їхні результати ще надто невизначені, щоб автор міг зробити якісь узагальнення та висновки щодо їхнього значення. Проте книга однозначно залишає незабутні враження.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Гардінґ неодноразово повертається до ролі соціальних медіа. Війна в Україні може бути першою Twitter-війною – а з огляду на стан речей у Twitter, можливо, й останньою. Хоча її бойові дії були напрочуд ефективними, найбільш переконливою перемогою України була перемога в інформаційному просторі. І Гардінґ стверджує, що ця розповідь – це зусилля всього суспільства. Як свідчать синьо-жовті прапори, які все ще майорять на будинках по всьому Заходу, ця країна напрочуд добре вміє розповідати світові свою історію. «Щойно перший ворожий танк виїхав у поле зору, – пише Гардінґ, – українські громадяни «тихенько потягнулися до своїх телефонів».

Звісно, ніхто не може бути кращим прикладом за Україну в плані володіння інформаційним простором, адже колишній комік став президентом країни. Напередодні війни, коли він постійно применшував або відкидав попередження західних урядів про неминуче вторгнення Росії в Україну, Володимира Зеленського багато хто в Україні та за кордоном розглядав як небезпечного недоумка, «завжди на два-три кроки позаду того, що відбувається», як цитує Гардінґ одного з колишніх українських чиновників.

Президент України Володимир Зеленський бере участь у 68-й Парламентській асамблеї НАТО в Мадриді 21 листопада 2022 року Фото: EPA

Однак, як виявилося, відразу після початку війни, Україні в її найтемніші моменти потрібен був не майстер-стратег на полі бою, судячи з усього, більшість ключових військових рішень Зеленський залишає своїм генералам, а людина, яка дуже добре вміє грати президента на телебаченні, що Зеленський і робив упродовж багатьох років у своєму телесеріалі «Слуга народу».

Гардінґ описує, як Зеленський проводить свій «майстер-клас із обміну повідомленнями та емоційного охоплення», особисто вибираючи ракурси та місця для своїх відео – часто на розчарування його помічників служби безпеки, які воліли б, аби він залишався в бункері, який добре охороняється. Йому допомагає команда радників, багато з яких є «шоураннерами» – ветеранами телекомпанії Зеленського. Контраст із жорстко контрольованим і цензурним медіа-середовищем Росії та її дедалі замкнутішим та непостійним президентом є неймовірним. Війна навряд чи закінчиться найближчим часом, і Росія все ще має величезну військову перевагу, але сьогодні запеклим ворогом Зеленського є Путін, якого на світовій арені колись вважали майстерним тактиком і чимось на кшталт шоумена.

Найпереконливішим аргументом Гардінґа може бути його твердження про те, що агресія Росії проти України з 2014 року «консолідувала українську націю та ідентичність». Останні роки Путін витратив на те, що здається ізольованим і божевільним зануренням у підручники історії в пошуках доказів того, що Україна «не є країною». Цей аргумент і раніше не витримував критики, але своїми власними діями він, за іронією долі, вчинив дуже багато для того, щоб зробити українську національність «реальною».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Люк Гардінг Фото: Крістофер Черрі

Гардінґ провокаційно стверджує, що секретною зброєю України у війні є не якісь надані США ракети чи система протиповітряної оборони, а «режим соціальної організації». У той час як нинішнє російське суспільство є «вертикальним у своєму мисленні і завжди дивиться вгору на феодала», українці є «горизонтальним колективом або надорганізмом». Він цитує свого друга, відомого українського письменника Андрія Куркова, який описує свою націю як «організовану анархію» волелюбних індивідуалістів. У цьому контексті передбачувана слабкість довоєнного державного устрою України – її корумповані політики та слабка центральна держава – перетворюються на сильні сторони. Цитується й український філософ Володимир Єрмоленко, який навіть розширює цю ідею, стверджуючи, що «лейтмотивом української літератури, історіографії та філософії є протистояння централізованій ідеї держави та всесвіту». Це робить суспільство, яким дуже важко керувати у звичайний час, дуже ефективним для повалення поганих урядів чи для протистояння вторгненню божевільного диктатора по сусідству.

Після того, як загинуло 50 тис. людей, перемоги немає. Війна – це цілковите божевілля

Соціологи можуть не погодитися з таким узагальненням, але це книга не вибачається за тотальне прославлення української справи, що є доволі незвичайним для журналістської роботи. Твори безпристрасного аналізу з’являться тоді, коли гармати замовкнуть.

Попри те, що Гардінґа надихають (як, мабуть, і його читачі) історії українського опору, про які він розповідає, він ніколи не втрачає з поля зору жахливої трагедії, через яку ці жертви були потрібні. Як із сумом відповів один український військовослужбовець на запитання Гардінґа, чи переможе Україна: «Після того, як загинуло 50 тис. людей, перемоги немає. Війна – це цілковите божевілля».

Джерело: The Washington Post

Переклад з англійської Вікторії О. Романчук,

відповідального секретаря журналу «Універсум»,

членкині Національної спілки журналістів України,

членкині Organisation Mondiale de la Presse Periodique (Brussels, Belgium)