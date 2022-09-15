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Росія вже не визнає свої паспорти, видані мешканцям ОРДЛО, – розвідка

Ірина Жукевич
glavcom.ua
Росія вже не визнає свої паспорти, видані мешканцям ОРДЛО, – розвідка
Росія не визнає свої ж паспорти, видані в ОРДЛО
Фото з відкритих джерел

Власників таких паспортів Росія не пропускає через кордон

Росія перестала визнавати власні паспорти, видані на території ОРДЛО, їх власників не пропускають через кордон. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки.

«Панує думка, що РФ здає інтереси «республік». Ці настрої додатково посилились після того, як з’ясувалось, що видані на території ОРДЛО російські паспорти не мають юридичної сили на території РФ. Принаймні тим, хто намагався виїхати із «ЛДНР» за таким паспортом, на російському кордоні пояснюють, що «ви ніхто і звати вас ніяк», – йдеться в повідомленні.

Також, за даними ГУР, серед особового складу 14-ї окремої бригади спеціального призначення (в/ч 74854) ЗС РФ поширюється інформація, що до 1 грудня має завершитись один із етапів «спецоперації».

«Після цього заплановано виведення з частини окупованих територій України регулярних підрозділів ЗС РФ. Начебто, ці території буде передано під контроль так званим «добровольчим батальйонам». Ймовірно, на зразок 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) армійських корпусів», – додають в розвідці.

Нагадаємо, раніше стало відомо, хто може уникнути покарання за паспорт РФ.

Теги: росія ОРДЛО «ДНР» «ЛНР»

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