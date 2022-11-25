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Росія вже витратила дві третини боєприпасів – розвідка Естонії

Наталія Сокирчук
glavcom.ua
Росія вже витратила дві третини боєприпасів – розвідка Естонії
Окупант може проводити воєнні операції лише невеликими підрозділами та на обмеженій території. Фото з відкритих джерел

Наближення зими вносить серйозні зміни у хід воєнних дій

Росія вже витратила в Україні дві третини свого запасу боєприпасів і тому змушена знизити наступальну активність. Про такі дані повідомив голова розвідцентру Сил оборони Естонії Марго Гросберг, повідомляє ERR.ee.

На пресконференції в міноборони Естонії Гросберг сказав, що РФ «витратила приблизно дві третини боєприпасів, що в неї були, або трохи менше цього». Це, на його думку, призвело до того, що останніми тижнями спостерігається зниження наступальної активності російських підрозділів в Україні.

За «економного витрачання боєприпасів» Росії вистачить ресурсу для обмежених операцій ще приблизно на місяць, сказав Гросберг. За його оцінкою, Росія зараз займається накопиченням боєприпасів для весняних атак.

Саме з дефіцитом боєприпасів у Росії глава естонської розвідки пов'язав спроби Кремля отримати ракети та безпілотники в Ірану та Північної Кореї. Гросберг також зазначив, що наближення зими вносить серйозні зміни у хід воєнних дій. Він акцентував, що земля розмокла через дощі і не дозволяє широко використовувати важку техніку, а зниження атмосферного тиску, дощі та низька хмарність обмежують застосування повітряних засобів.

На його думку, через це воєнні операції можуть проводитися лише невеликими підрозділами та на обмеженій території. Це сприяє оборонним операціям та незручно для наступальних дій. Гросберг очікує, що земля може промерзнути в середині грудня, після чого масштабні воєнні дії можуть поновитися.

Розвідка Естонії також вважає, що Кремль хотів би використати запропоновані ним Києву переговори, щоб отримати перепочинок у важкій для нього ситуації та підготуватися до нового нападу.

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міноборони України назвало іноземні компанії, які допомагають РФ скеровувати ракети в Україну.

Теги: розвідка росія Естонія

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