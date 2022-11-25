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Розвідка назвала іноземні компанії, які допомагають РФ скеровувати ракети в Україну

Наталія Сокирчук
glavcom.ua
Розвідка назвала іноземні компанії, які допомагають РФ скеровувати ракети в Україну
Російські ракети не досягають цілей без чітких координат, які визначають навігаційні системи. Фото з відкритих джерел

В російській навігаційній системі є слабке місце: ГЛОНАСС залежить від мікрочипів, які виробляють іноземні компанії

Іноземні компанії допомагають скеровувати російські ракети в Україну, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР).

«За останні два тижні Україна зазнала наймасштабніших обстрілів за весь період повномасштабної війни. 15 листопада Росія випустила по українських містах і селах близько 100 ракет. У Києві пошкоджено житловий будинок – щонайменше одна людина загинула. Через масовані обстріли жителі Києва, Харкова, Житомира, Львова, Тернополя, Рівного, Хмельницького та багатьох інших населених пунктів частково чи повністю залишилися без світла та води», – йдеться у повідомленні.

У відомстві повідомляють, що російські ракети не досягають цілей без чітких координат, які визначають навігаційні системи... Для управління ракетами Росія використовує власну розробку ГЛОНАСС, аналог GPS. ГЛОНАСС було створено в 1982 році на замовлення Міноборони СРСР. Хоча ГЛОНАСС є системою подвійного призначення, переважно її використовують російські військові для наведення зброї на українські міста», – заявляють у ГУР.

Водночас там додають, що в російській навігаційній системі є слабке місце: ГЛОНАСС залежить від мікрочипів, які виробляють іноземні компанії.

«У російських ракетах та дронах встановлені мікрочипи іноземного виробництва з підтримкою ГЛОНАСС – зазвичай це цивільні чипи, але росіяни використовують їх для військових цілей. Чипи приймають та обробляють координати від ГЛОНАСС, а ракети за допомогою цієї інформації орієнтуються у просторі та цілять в українську цивільну та енергетичну інфраструктуру», – переконані в управлінні.

У ГУР зазначають, що низка іноземних компаній досі продовжує виробляти мікрочипи з підтримкою ГЛОНАСС. До переліку зазначених підприємств, зокрема, входять: Linx Technologies (США); Broadcom (США); Qualcomm (США); Telit (США); Maxim Integrated (США); TRIMBLE (США); Cavli Wireless (США); u-blox AG (Швейцарія); STMicroelectronics (Швейцарія); Sierra Wireless (Канада); NovAtel (Канада); Septentrio (Бельгія); Antenova (Британія).

«Росія, у свою чергу, продовжує закуповувати мікрочипи з підтримкою ГЛОНАСС завдяки численним підставним компаніям та дистриб'юторам. Вони застосовуються щонайменше в таких видах зброї, як безпілотники «Орлан-10» та Shahed-136, РСЗВ «Торнадо-С» та «Смерч», ракети «Іскандер», «Калібр» та «Кинджал», а також авіаційні та крилаті ракети X-101, X-555, Х-38, Х-59МК, Х-31», –- повідомляють українські розвідники.

Вони додають, що без чипів з підтримкою ГЛОНАСС іноземного виробництва росіянам доведеться з нуля будувати власну мікроелектроніку.

«Експортний контроль та контроль з боку виробників у такому разі не подіє, адже Росія постійно вигадує нові шляхи обходу санкцій та закупівлі технологій. Іноземні компанії мають усвідомити прямий вплив своєї продукції на обороноздатність Росії, припинити виробляти чипи з підтримкою ГЛОНАСС та забрати функцію підтримки цієї навігаційної системи з усіх своїх пристроїв», – підсумували в ГУР.

Нагадаємо, 23 листопада Росія випустила по Україні близько 70 ракет, з яких 50 вдалося збити. Решта завдали значної шкоди енергосистемі, внаслідок чого на всій території України почалися аварійні відключення світла. Без електрики залишилась також Молдова.

Теги: обстріл ракета росія розвідка

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