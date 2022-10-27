Головна Світ Політика
search button user button menu button

США попередили Путіна про наслідки ядерного удару по Україні

Альона Боженко
glavcom.ua
США попередили Путіна про наслідки ядерного удару по Україні
Сполучені Штати пригрозили Путіну наслідками у разі ядерного удару по Україні
фото ілюстративне

Блінкен заявив про подальшу підтримку України з боку США

Сполучені Штати Америки попередили російського президента Володимира Путіна про наслідки, з якими зіткнеться його країна у разі ядерного удару по Україні. Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Bloomberg.

«Ми прямо і дуже чітко повідомили росіян, президента Путіна, про наслідки. США дуже уважно стежать за брязканням зброєю Кремля», – заявив Блінкен.

Він також зазначив, що вигадки РФ щодо «української брудної бомби» стали черговим фейком. За його словами, за Росією часто помічали, що вона приписує іншим модель поведінки, яку сама розглядає. Така риторика є безвідповідальною.

«Остання заява Росії про те, що Україна розглядає можливість використання брудної бомби, є ще однією вигадкою і є верхом безвідповідальності з боку ядерної держави. Причина, через яку це конкретне звинувачення викликає у нас певне занепокоєння, полягає в тому, що Росія має досвід звинувачення інших у тому, що вона сама зробила або збирається зробити», – зазначив Блінкен.

Крім того, Блінкен заявив про подальшу підтримку України з боку США. 

Нагадаємо, 23 жовтня російські пропагандисти та представники влади активно поширювали інформацію про нібито підготовку Україною «брудної бомби».

Міністр оборони держави-агресорки Росії Сергій Шойгу в неділю провів телефонні розмови з очільниками міноборони Туреччини, Франції, Великої Британії та США. У розмовах зі своїми іноземними колегами Шойгу заявив, що нібито є загроза застосування Україною «брудної бомби».

На заяви Шойгу відреагував і президент Володимир Зеленський. Він заявив, що «усі все добре розуміють, хто є джерелом усього брудного, що тільки можна уявити у цій війні».

Глава дипломатичного відомства України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Головною темою розмови став російський фейк про «брудну бомбу».

Після телефонних дзвінків міністра оборони Росії Сергія Шойгу своїм колегам у Великій Британії, США, Франції та Туреччині, в яких той попереджав про те, що Україна нібито готується підірвати «брудну бомбу» і звинуватити в цьому Росію, три з цих країн (Британія, США та Франція) випустила спільну заяву.

Росія ініціювала обговорення у Радбезі ООН рашистської брехні про застосування «брудної бомби» Україною. Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця після засідання Радбезу заявив, що світу слід перестати вірити російським обіцянкам. Він звернув увагу на те, що в листі до ООН Росія наголошує, що нібито не збирається застосовувати ядерну зброю проти України.

Читайте також: Ядерні погрози. Чому США і Захід мають ігнорувати Путіна
Теги: ядерна зброя Ентоні Блінкен США Україна росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рашисти маркують безпілотники під «Герань-2» 
Президент Ізраїлю у США представив докази застосування іранських дронів в Україні 
Вчора, 08:16
Однією з умов, щоб ЗСУ вдалося втілити у життя заплановане, є продовження підтримки України США
Генерал США спрогнозував, коли ЗСУ витіснять окупантів на лінію фронту 23 лютого
Вчора, 20:39
Україна отримала перші комплекси Nasams
США передали Україні дві системи протиповітряної оборони Nasams
Вчора, 04:25

Політика

США попередили Путіна про наслідки ядерного удару по Україні
США попередили Путіна про наслідки ядерного удару по Україні
Директор ЦРУ на початку жовтня таємно відвідав Україну та зустрівся із Зеленським, – CNN
Директор ЦРУ на початку жовтня таємно відвідав Україну та зустрівся із Зеленським, – CNN
Уряд Словенії присоромив Росію за фейк про «брудну бомбу»
Уряд Словенії присоромив Росію за фейк про «брудну бомбу»
У Москві невідомі підпалили приймальню Медведєва
У Москві невідомі підпалили приймальню Медведєва
Путін використає зернові угоди для маніпуляцій на саміті G20 – Reuters
Путін використає зернові угоди для маніпуляцій на саміті G20 – Reuters
Проросійська партія Молдови і співачка Жасмін. США оголосили про нові санкції
Проросійська партія Молдови і співачка Жасмін. США оголосили про нові санкції

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Бунт у «Слузі народу». Інтерв’ю з депутаткою Юлією Яцик, яка покинула партію президента
43K
Армія Лукашенка записала звернення до ЗСУ та побачила «позитивний сигнал» (відео)
42K
Путін вигадав, як «насолити» новому прем’єру Британії
38K
Дали задню. Як російська пропаганда змінює фейк про «брудну бомбу»
9944
Вірменія заборонила в'їзд пропагандистці Симоньян
9683
Контрнаступ ЗСУ: Міноборони відзвітувало про ситуацію на Херсонському напрямку

Новини

Ядерні навчання Росії та візит президента Гвінеї-Бісау. П'ять головних новин 26 жовтня
Вчора, 21:00
Цієї зими Європа має нарешті покінчити з енергетичною залежністю від Росії – Яценюк
Вчора, 14:42
«План Маршалла» для України і призначення прем’єра Британії. П'ять головних новин 25 жовтня
25 жовтня, 21:00
Окупанти мінують берегову лінію Дніпра на Херсонщині – Генштаб
25 жовтня, 07:17
Пригожин створює військову структуру, що може стати загрозою Путіну – ISW
25 жовтня, 07:03
Новий скандал з Червоним Хрестом та арешт Богуслаєва. П'ять головних новин 24 жовтня
24 жовтня, 21:20

Прес-релізи

Перевзуваєте свою машину? Допоможіть «перевзутися» і нашим бійцям на передовій!
Перевзуваєте свою машину? Допоможіть «перевзутися» і нашим бійцям на передовій!
26 жовтня, 12:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту