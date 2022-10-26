Росія відпрацювала ядерний удар, Путін лякає «брудною бомбою» (відео)

Путін сьогодні спостерігав за перебігом ядерних навчань у Росії

Держава-агресорка Росія завдала тренувального ядерного удару по полігону на Камчатці

Росія сьогодні, 26 жовтня, проведення навчання своїх ядерних сил. У рамках навчань, за перебігом яких спостерігав російський диктатор Володимир Путін, армія держави-агресорки провела тренувальні пуски балістичних ракет із ядерними боєголовками по полігону «Кура» на Камчатці.

Як повідомили у російському міноборони, відбулися тренування наземних, морських та авіаційних сил, які відпрацювали «завдання масованого ядерного удару» у відповідь на ядерний удар противника.

«По полігону Кура на Камчатці з Плесецька були зроблені пуски міжконтинентальної балістичної ракети «Ярс», з човна з Баренцевого моря – балістичної ракети «Синева». Використовувалися два літаки дальньої авіації Ту-95МС, вони виконали пуски крилатих ракет повітряного базування», – повідомила пресслужба Кремля.

Путін заслухав доповіді міністра оборони Сергій Шойгу та начальника російського генштабу Валерія Герасимова.

Кремлівський диктатор також заявив про ядерну загрозу, яка нібито іде з боку України.

«Українську територію перетворити на полігон для військово-біологічних експериментів, а зараз накачують озброєнням у тому числі важким, залишають без уваги заяви київського режиму про бажання отримати ядерне озброєння. Сказано було ж публічно про це з боку київської влади. Ні, всі мовчать. Відомо і про плати застосувати для провокацій і так звану «брудну бомбу», – сказав Путін.

Нагадаємо, раніше Росія анонсувала проведення ядерних навчань. Це другі такі навчання у 2022 році, перші відбулися за п'ять днів до вторгнення в Україну.

23 жовтня російські пропагандисти та представники влади активно поширювали інформацію про нібито підготовку Україною «брудної бомби».

Міністр оборони держави-агресорки Росії Сергій Шойгу в неділю провів телефонні розмови з очільниками міноборони Туреччини, Франції, Великої Британії та США. У розмовах зі своїми іноземними колегами Шойгу заявив, що нібито є загроза застосування Україною «брудної бомби».

На заяви Шойгу відреагував і президент Володимир Зеленський. У вечірньому відеозверненні він заявив, що «усі все добре розуміють, хто є джерелом усього брудного, що тільки можна уявити у цій війні».

Після телефонних дзвінків міністра оборони Росії Сергія Шойгу своїм колегам у Великій Британії, США, Франції та Туреччині, в яких той попереджав про те, що Україна нібито готується підірвати «брудну бомбу» і звинуватити в цьому Росію, три з цих країн (Британія, США та Франція) випустила спільну заяву.

До слова, аналітики Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки нагадують, що нещодавні заяви Росії про «українську брудну бомбу» не є чимось новим – російська пропаганда уже неодноразово поширювала фейки нібито про підготовку застосування Україною такої зброї. У центрі вважають, що Росії навряд чи вдасться переконати світ у реальності загрози «української брудної бомби», однак ці заяви викликають занепокоєння.

До слова, глава МЗС Росії Лавров заявив, що у РФ заплановані ще контакти по військовій лінії через нібито плани Києва використати «брудну бомбу».