Призовний вік мігрантів може зрости до 45 або й 50 років

Голова президентської ради з прав людини (РПЛ) рашистів Валерій Фадєєв запропонував розглянути можливість збільшення призовного віку трудових мігрантів та інших громадян, які прибули в Росію і отримали громадянство, до 45 або 50 років. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.

«Конституція говорить, що захист вітчизни є обов'язком і обов'язком громадянина Російської Федерації, не роблячи різниці між тими, хто отримав громадянство за народженням, і тими, хто був натуралізований. Необхідно заповнити цю правову прогалину і розглянути можливість збільшення призовного віку натуралізованих громадян до 45 або 50 років», – сказав Фадєєв.

За його словами, тема мобілізації дуже чутлива для суспільства, є надзвичайно високий запит на справедливість і прозорість процедури. Одна з часто озвучених скарг стосується трудових мігрантів та інших громадян, які прибули в Росію і отримали громадянство. «Згідно з чинним законодавством, якщо їм більше 27 років, то вони не підлягають призову на строкову військову службу, а, отже, не можуть отримати військово-облікову спеціальність і потрапити в запас», – зазначив рашист.

При цьому Фадєєв уточнив, що йдеться про негайну мобілізацію натуралізованих іноземців – це була б дискримінація. «Але, наприклад, в Ізраїлі, куди зараз поспішає частина наших громадян, репатріанту дається термін в 1 рік для поселення на новому місці, після чого його призивають в Сили оборони Ізраїлю, незалежно від віку. Я вважаю, що подібні механізми можуть бути запроваджені і в нашій країні», – зазначив голова РПЛ.

Він додав, що найближчим часом Рада розраховує провести консультації з цього питання з профільними комітетами Держдуми і Ради Федерації, а також з Головним юридичним управлінням Міноборони Росії.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує мобілізувати до армії 300 тисяч резервістів.