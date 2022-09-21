На війну кинуть 300 тис. резервістів. Шойгу розповів про нову мобілізацію

Російський міністр розповів деякі деталі щодо ведення мобілізації

Росія планує мобілізувати до армії 300 тис. резервістів у рамках часткової мобілізації. Про це заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу у своєму зверненні, яке транслювало телебачення РФ.

«Будуть призвані 300 тисяч резервістів, це робота планова», – сказав Шойгу.

Очільник російського Міноборони заявив, часткова мобілізація «охопить, можливо, 1% мобілізаційного ресурсу Росії».

«Ні про яку мобілізацію і призов студентів не йдеться і не буде йтися. Призиватимуться військовослужбовці із запасу, які мають бойовий досвід, з потрібною армії військово-обліковою спеціальністю», – заявив Шойгу

Водночас міністр додав, що мобілізація не стосується тих, хто служить за призовом.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії.

Також Путін заявив, що статус «добровольців» на війні проти України буде переглянуто. Їх прирівнюють до військовослужбовців.