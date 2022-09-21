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На війну кинуть 300 тис. резервістів. Шойгу розповів про нову мобілізацію

Надія Клочко
glavcom.ua
На війну кинуть 300 тис. резервістів. Шойгу розповів про нову мобілізацію

Російський міністр розповів деякі деталі щодо ведення мобілізації

Росія планує мобілізувати до армії 300 тис. резервістів у рамках часткової мобілізації. Про це заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу у своєму зверненні, яке транслювало телебачення РФ.

«Будуть призвані 300 тисяч резервістів, це робота планова», – сказав Шойгу.

Очільник російського Міноборони заявив, часткова мобілізація «охопить, можливо, 1% мобілізаційного ресурсу Росії».

«Ні про яку мобілізацію і призов студентів не йдеться і не буде йтися. Призиватимуться військовослужбовці із запасу, які мають бойовий досвід, з потрібною армії військово-обліковою спеціальністю», – заявив Шойгу

Водночас міністр додав, що мобілізація не стосується тих, хто служить за призовом.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії.

Також Путін заявив, що статус «добровольців» на війні проти України буде переглянуто. Їх прирівнюють до військовослужбовців.

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Теги: війна росія

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