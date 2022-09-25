Мобілізація Росії: прем'єр Польщі розповів про кризу в РФ

Моравецький: «Послання Путіна, в якому він оголосив про мобілізацію, свідчить не про силу Росії, а про глибоку кризу, в якій вона опинилася»

Найближчим часом можна очікувати ескалації російської агресії, але це не змінює того факту, що з кожним днем режим Путіна слабшає. Таку думку висловив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє Польське радіо.

«Послання Путіна, в якому він оголосив про мобілізацію серед російських мирних жителів, мало викликати страх, але це свідчить не про силу Росії, а про глибоку кризу, в якій вона опинилася», - зазначив він.

За словами Моравецького, від самого початку вторгнення весь світ дивився «на ганьбу російської армії, напівзношену техніку минулої епохи, танки, кинуті посеред поля, солдатів, які, потрапивши в український полон, заявляють, що їм сказали, ніби вони йдуть на навчання, а не на звичайну війну».

Очільник уряду Польщі нагадав, що Путін довгий час прагнув не відправляти на фронт етнічних росіян, «тому в першу чергу відправляли азійські меншини з далеких російських республік».

За словами прем'єра, це свідчить не тільки про расистську політику Кремля, а й про колосальний тиск, під яким діє російська верхівка.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що у Росії «часткова» мобілізація продовжує поспішно змушувати тисячі росіян вступати на військову службу. Однак навряд чи таким чином Кремлю вдасться створити ефективну бойову силу.