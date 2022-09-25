Британська розвідка повідомила, для чого Росія може використати мобілізацію

Підрозділи Росгвардії наразі сприяють проведенню референдумів щодо приєднання окупованих територій

Росія може використати мобілізацію для посилення підрозділів Росгвардії додатковими силами. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Повідомляється, що російський націоналіст, депутат Держдуми Олександр Хінштейн закликав поширити часткову мобілізацію збройних сил Росії на Росгвардію.

«Підрозділи Росгвардії відіграли важливу роль як у бойових діях, так і у забезпеченні безпеки тилу в Україні і наразі сприяють проведенню референдумів щодо приєднання окупованих територій», – йдеться у повідомленні розвідки.

У британській розвідці наголосили, що сили призначені для виконання функцій внутрішньої безпеки, щоб забезпечити наступність путінського режиму. Вони були особливо погано підготовлені до інтенсивних бойових дій в Україні. «Враховуючи необхідність придушення зростаючої внутрішньої незгоди в Росії, а також виконання оперативних завдань в Україні, Росгвардія, швидше за все, матиме особливе навантаження. Існує реальна ймовірність того, що мобілізація буде використана для посилення підрозділів Росгвардії додатковим особовим складом», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує мобілізувати до армії 300 тис. резервістів. У зв’язку з оголошенням Кремлем часткової мобілізації, деяким категоріям населення від сьогодні заборонено покидати Росію. До переліку входять чоловіки у віці від 18 до 60 років, а також жінки до 45 років, які мають військову освіту або досвід служби.