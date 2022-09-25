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Британська розвідка повідомила, для чого Росія може використати мобілізацію

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка повідомила, для чого Росія може використати мобілізацію
Росгвардія, швидше за все, матиме особливе навантаження
фото з відкритих джерел

Підрозділи Росгвардії наразі сприяють проведенню референдумів щодо приєднання окупованих територій

Росія може використати мобілізацію для посилення підрозділів Росгвардії додатковими силами. Про це повідомляє  міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Повідомляється, що російський націоналіст, депутат Держдуми Олександр Хінштейн закликав поширити часткову мобілізацію збройних сил Росії на Росгвардію.

«Підрозділи Росгвардії відіграли важливу роль як у бойових діях, так і у забезпеченні безпеки тилу в Україні і наразі сприяють проведенню референдумів щодо приєднання окупованих територій», – йдеться у повідомленні розвідки.

У британській розвідці наголосили, що сили призначені для виконання функцій внутрішньої безпеки, щоб забезпечити наступність путінського режиму. Вони були особливо погано підготовлені до інтенсивних бойових дій в Україні. «Враховуючи необхідність придушення зростаючої внутрішньої незгоди в Росії, а також виконання оперативних завдань в Україні, Росгвардія, швидше за все, матиме особливе навантаження. Існує реальна ймовірність того, що мобілізація буде використана для посилення підрозділів Росгвардії додатковим особовим складом», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує мобілізувати до армії 300 тис. резервістів. У зв’язку з оголошенням Кремлем часткової мобілізації, деяким категоріям населення від сьогодні заборонено покидати Росію. До переліку входять чоловіки у віці від 18 до 60 років, а також жінки до 45 років, які мають військову освіту або досвід служби.

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Теги: депутат диктатор міністр мобілізація населення путін розвідка росія британська розвідка

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