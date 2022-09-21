«Де їх усіх закопувати?» Як українці реагують на заяви Путіна про мобілізацію

Соцмережі вигадали новий термін мобілізації в Росії – «могилізація»

Диктатор Володимир Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію. І поки росіяни думають, куди втекти з країни, аби не стати гарматним м’ясом на полі бою, українці вже сміються над його рішенням. А тим часом, за даними Генштабу, в Україні вже ліквідовано понад 55 тис. росіян…

Соцмережі вже навіть вигадали новий термін мобілізації в Росії – «могилізація». Українці не мають сумніву, що Збройні сили перемелють росіян, як тільки ті ступлять на нашу землю. Але одне питання залишається відкритим: де їх ховати?

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Дехто вже навіть порівнює Путіна з Юлією Тимошенко, яка перед одним зі своїх виступів сказала культову фразу: «Господи, допоможи. Пропало всьо».

Росіяни шаленіють

Не лише українці обговорюють рішення диктатора. Інформаційний простір заполонила реакція й росіян, однак гумору там мало. Наші сусіди полякалася та вже не знають, що робити – тікати чи руки ламати...

Також росіяни зібралися на протести через мобілізацію. Активісти закликають росіян виходити на протести у всіх містах країни. Старт акції запланований 21 вересня о 19:00 за місцевим часом.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує мобілізувати до армії 300 тисяч резервістів.

У зв’язку з оголошенням Кремлем часткової мобілізації, деяким категоріям населення відсьогодні заборонено покидати Росію. До переліку входять чоловіки у віці від 18 до 60 років, а також жінки до 45 років, які мають військову освіту або досвід служби.

Україна вже відреагувала на таке рішення. радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, заявив, що оголошення часткової мобілізації показує, як у Росії «все йде за планом».