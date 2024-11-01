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Росіяни намагались зірвати конференцію щодо формули миру в Монреалі – Сибіга

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Росіяни намагались зірвати конференцію щодо формули миру в Монреалі – Сибіга
Сибіга заявив, що РФ хотіла зірвати конференцію у Монреалі
фото з відкритих джерел

Конференція в Монреалі відбувалась 30 та 31 жовтня

Росія намагалася зірвати міжнародну конференцію в Монреалі, яка пройшла 30-31 жовтня і була присвячена виконанню четвертого пункту української формули миру – «Звільнення полонених і депортованих осіб». Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на пресконференції, підбиваючи підсумки заходу в Монреалі.

За словами міністра, конференція дійсно набула глобального масштабу – від переліку учасників, які представляли всі континенти, до обговорюваних питань і ухвалених рішень.

Учасники ґрунтовно розглянули контекст та основні проблеми повернення українських дітей, військовополонених і цивільних осіб, повідомив міністр.

«Радий, що нам вдалося домовитися з кількома партнерами про прискорення цього процесу», – зазначив Сибіга.

Він додав, що Росія намагалася зірвати конференцію, вдаючись до деструктивних дій у низці столиць.

«Росія бачить у цьому питанні велику загрозу для себе через свою безкарність, і цей страх пов’язаний із трагічними цифрами та фактами, за якими стоять тисячі життів українців», – підкреслив глава МЗС.

Сибіга також розповів, що Україні вже вдалося визволити з російського полону понад 3 тисячі осіб у результаті 58 обмінів. При цьому 95% українських військовополонених зазнали жорстоких тортур.

Міністр додав, що в російському полоні залишаються близько тисячі журналістів, священників та тяжкопоранених.

На його думку, потрібно розробити «механізм для вдосконалення сучасної міжнародної системи, щоб вона ефективно відповідала на виклики цієї війни».

До слова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав негайно зняти обмеження на далекобійні удари по Росії після підтвердження в Північноатлантичному альянсі інформації про присутність військ КНДР на території країни-агресора.

Раніше президент Володимир Зеленський із посиланням на дані розвідки заявив, що вже 27-28 жовтня перші військові КНДР будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

Як повідомлялося, військові запаси Північної Кореї дозволять їй проводити бойові дії протягом трьох місяців. Південнокорейське агентство Yonhap зазначає, що заводи КНДР запрацювали на повну потужність, щоб забезпечити необхідність збройних сил Росії в озброєннях.

До слова, The Wall Street Journal писала, що військові КНДР, які перебувають у Росії, можуть не бути найкращими представниками армії Кім Чен Ина. Згідно з відео та інформацією розвідки, це, ймовірно, молоді люди у віці від підліткового до 20 років, які перебувають на початкових етапах військової служби. 

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