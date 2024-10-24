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КНДР накопичила запасів на три місяці війни – Yonhap

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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КНДР накопичила запасів на три місяці війни – Yonhap
Корейці зараз перебувають на навчаннях у Росії
фото із відкритих джерел

Yonhap: у Пхеньяна є дві сотні підприємств, які працюють на потреби військово-промислового комплексу

Військові запаси Північної Кореї дозволять їй проводити бойові дії протягом трьох місяців. Південнокорейське агентство Yonhap зазначає, що заводи КНДР заробили на повну потужність, щоб забезпечити необхідність збройних сил Росії у озброєннях.

Джерела також повідомляють, що у розпорядженні Пхеньяна близько двох сотень підприємств, які працюють на потреби військово-промислового комплексу. Заводи виробляють усі необхідні види зброї та боєприпасів, за винятком винищувачів. При цьому обсяги виробництва оцінити практично неможливо через підвищену таємність. Крім того, частина військових заводів Північної Кореї знаходиться під землею.

Тим часом низка ресурсів інформують про відпрку північнокорейських військових до Росії для проходження навчання та відправки до зони проведення бових дій. Однак точної кількості нібито відправлених військових не відомо: повідомляється, зокрема, про 8 тис. солдатів у Рязанській області.

Північна Корея відправила до Росії щонайменше 3 тис. своїх військових. Вони наразі проходять підготовку на полігонах на Далекому Сході Росії. Про це заявив радник Білого дому Джон Кірбі.

У Сеулі також говорять про 3 тис. північнокорейців, які уже перебувають у РФ і розподілені за різними об'єктами та базами. Є також дані про наймання великої кількості перекладачів з корейської мови, за допомогою яких військових КНДР навчають керувати безпілотниками.

Зазначається, що Північна Корея ізолює сім'ї відібраних військовослужбовців, «щоб ефективно контролювати їх і ретельно розправлятися з чутками».

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Теги: росія військові навчання військові Північна Корея навчання солдат

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