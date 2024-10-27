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Глава МЗС Сибіга в Каїрі закликав африканські країни протидіяти «вагнерівцям» в регіоні

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Глава МЗС Сибіга в Каїрі закликав африканські країни протидіяти «вагнерівцям» в регіоні
Сибіга закликав боротись із «вагнерівцями» в Африці
фото з відкритих джерел

Андрій Сибіга заявив, що «вагнерівці» в Африці «несуть хаос»

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час свого візиту до Каїра звернувся із закликом до африканських та арабських країн, які поділяють відповідальність, протистояти діям російських найманців з групи «Вагнера» та спробам Кремля розширити зону нестабільності в Африці. Про це повідомила пресслужба МЗС. України.

Андрій Сибіга підкреслив, що російські найманці є не захисниками безпеки, а поширювачами загроз.

Міністр підкреслив, що Росія вносить до регіону нестабільність і хаос, особливо через діяльність «вагнерівців» у багатьох африканських країнах. За його словами, ці найманці не зміцнюють безпеку, а навпаки – «несуть небезпеку». «Вони приносять смерть, руйнування та дестабілізацію». Сибіга закликав усі африканські та арабські держави, які прагнуть стабільності та розвитку, об’єднатися для протидії російським спробам поширити хаос і загрозу.

Нагадаємо, напередодні посольство України офіційно розпочало роботу в Султанаті Оман. У церемонії відкриття нової закордонної дипломатичної установи взяли участь міністри закордонних справ України Андрій Сибіга та Оману Бадр бін Хамад Аль-Бусаїді.

Раніше, 21 жовтня президент Реджеп Таїп Ердоган прийняв у президентському комплексі міністра закордонних справ України Андрія Сибігу, який перебував з офіційним візитом у Туреччині. Зустріч була закритою для преси. Як згодом зазначила пресслужба українського МЗС, Сибіга спілкувався з Ердоганом про розвиток співпраці між Україною та Туреччиною, особливо в оборонній сфері.

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Теги: росія смерть посольство президент Андрій Сибіга Африка ПВК Вагнера

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