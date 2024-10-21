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Сибіга провів закриту зустріч з президентом Туреччини: деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Сибіга провів закриту зустріч з президентом Туреччини: деталі
Сибіга говорив з Ердоганом про розвиток співпраці між Україною та Туреччиною
фото: МЗС України

Очільник українського МЗС та президент Туреччини обговорили шляхи до справедливого миру у війні

Президент Реджеп Таїп Ердоган прийняв у президентському комплексі міністра закордонних справ України Андрія Сибігу, який перебував з офіційним візитом у Туреччині. Зустріч була закритою для преси. Про це повідомляє Dha.

Як згодом зазначила пресслужба українського МЗС, Сибіга спілкувався з Ердоганом про розвиток співпраці між Україною та Туреччиною, особливо в оборонній сфері.

«У продовження його діалогу з президентом України Володимиром Зеленським, я мав честь бути прийнятим президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Ми вдячні президенту Ердогану за його непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Крим та інші тимчасово окуповані території належать Україні. Я підкреслив зацікавленість України у подальшому розвитку співпраці між Україною та Туреччиною, особливо в оборонній сфері», – зазначив глава МЗС.

Очільник українського МЗС також наголосив на важливості забезпечення свободи судноплавства в Чорному морі. Крім того, йшлося про шляхи до всеосяжного, справедливого і тривалого миру.

Сибіга провів закриту зустріч з президентом Туреччини: деталі фото 1
фото: МЗС України

Нагадаємо, з 20 по 22 жовтня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга здійснить візит до Туреччини. Там він проведе перемовини з ключових питань українсько-турецької співпраці. У фокусі переговорів буде розширення двосторонньої співпраці в політичній, економічній, оборонно-промисловій та культурно-гуманітарній сферах, свобода мореплавства та безпека у Чорному морі.

Також зазначається, що Україна обговорить з Туреччиною план перемоги Володимира Зеленського, інтеграцію до НАТО та формулу миру.

Теги: МЗС Реджеп Таїп Ердоган Туреччина Андрій Сибіга

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