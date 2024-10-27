Непідготовлені й ослаблі. WSJ передбачає, яких військових надала КНДР для Росії

Згідно з оцінками США, Південної Кореї та України, цього місяця до Росії прибули близько 3 тис. північнокорейських військових

Аналітики зазначають, що Кім Чен Ин може спершу відправити менш цінних військових для оцінки внутрішньої реакції

Військові КНДР, що наближаються до російсько-українського фронту, можуть не бути найкращими представниками армії Кім Чен Ина. Згідно з відео та інформацією розвідки, це, ймовірно, молоді люди у віці від підліткового до 20 років, які перебувають на початкових етапах військової служби. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Спеціальна підготовка північнокорейських військових акцентована на диверсіях та руйнуванні інфраструктури в гірській місцевості Південної Кореї, а не на позиційних боях на рівнинній території України. Найімовірніше, ці солдати раніше не покидали межі Північної Кореї, а їхня армія використовує застаріле озброєння.

«Просто найманці з гарматного м’яса», – висловився міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен. Військові експерти зазначають, що солдати виглядають слабкими й низькорослими, що свідчить про недоїдання в КНДР.

Згідно з оцінками США, Південної Кореї та України, цього місяця до Росії прибули близько 3 тис. північнокорейських військових.

Аналітики зазначають, що Кім Чен Ин може спершу відправити менш цінних військових для оцінки внутрішньої реакції та ставлення Кремля. Джеймс Дж. Б. Пак, колишній співробітник південнокорейських служб безпеки, зазначив: «Вони прокладуть шлях для більш досвідчених».

Поки не зрозуміло, яку роль відіграватимуть північнокорейці. Навіть якщо вони не братимуть участі в боях, вони можуть отримати досвід, спостерігаючи за використанням дронів та військовими умовами, зокрема за експлуатацією їхніх боєприпасів та ракет Росією. Проте, якщо їх залучать у бойові дії, це суттєво загострить ситуацію, зазначають партнери США та НАТО.

Розгортання військових КНДР у Курській області може бути спробою представити їх як оборонну силу, зазначає Семюел Кренні-Еванс, дослідник Королівського інституту об’єднаних служб у Лондоні.

«Розгортання лише в Росії дозволило б Пхеньяну стверджувати, що він допомагає союзнику», – пояснив Кренні-Еванс. Путін раніше заявив, що рішення залучити північнокорейські сили прийняла Росія.

Нагадаємо, залучення північнокорейських військових може значно посилити позиції Росії, яка зазнає великих втрат в Україні. Проте і Північна Корея, безсумнівно, отримує вигоду від цієї угоди. Британська газета The Telegraph виділила шість можливих причин, чому Пхеньян вирішив втрутитися в європейський конфлікт.

До слова, президент України Володимир Зеленський зауважив, що Москва налаштована лише на продовження агресії. Саме тому взяла в союзники Північну Корею. Також Зеленський із посиланням на дані розвідки заявив, що вже 27-28 жовтня перші військові КНДР будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї вважає, що Північна Корея вже відправила до Російської Федерації приблизно 3 тис. військових, щоб підтримувати російських окупантів у війні проти України.