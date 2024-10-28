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Сибіга закликав зняти обмеження на удари по РФ на тлі залучення військових КНДР

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Сибіга закликав зняти обмеження на удари по РФ на тлі залучення військових КНДР
Сибіга закликав негайно зняти обмеження на наші далекобійні удари по Росії
фото: Visual China Group

Андрій Сибіга: «Україна попереджала, що РФ готується розгорнути північнокорейські підрозділи. Ми не побачили сильної реакції»

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав негайно зняти обмеження на далекобійні удари по Росії після підтвердження в Північноатлантичному альянсі інформації про присутність військ КНДР на території країни-агресора. Про це глава української дипломатії заявив у соцмережі X.

«Тижнями Україна попереджала, що Росія готується розгорнути північнокорейські підрозділи. Ми не побачили сильної реакції. Тепер це підтвердив і генсек НАТО. Підсумок: слухайте Україну. Рішення: негайно зняти обмеження на наші далекобійні удари по Росії», – зазначив Сібіга.

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських військових у війні проти України. За його словами, військові підрозділи з КНДР наразі розгорнуто у Курській області РФ. Про це генсек Альянсу заявив на брифінгу. 

Раніше президент Володимир Зеленський із посиланням на дані розвідки заявив, що вже 27-28 жовтня перші військові КНДР будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

Як повідомлялося, військові запаси Північної Кореї дозволять їй проводити бойові дії протягом трьох місяців. Південнокорейське агентство Yonhap зазначає, що заводи КНДР запрацювали на повну потужність, щоб забезпечити необхідність збройних сил Росії в озброєннях.

До слова, The Wall Street Journal писала, що військові КНДР, які перебувають у Росії, можуть не бути найкращими представниками армії Кім Чен Ина. Згідно з відео та інформацією розвідки, це, ймовірно, молоді люди у віці від підліткового до 20 років, які перебувають на початкових етапах військової служби. 

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Теги: росія НАТО війна Північна Корея Україна Андрій Сибіга обмеження

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