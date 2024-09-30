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Сибіга заявив про позитивну динаміку у вирішенні питання захисту прав угорців в Україні

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Сибіга заявив про позитивну динаміку у вирішенні питання захисту прав угорців в Україні
Сибіга після зустрічі з Сійярто заявив про позитивну динаміку у питанні угорської меншини
фото: прес-служба МЗС України

Сибіга: «Україна підтверджує взяті на себе зобов’язання щодо забезпечення прав осіб, які належать до угорської національної спільноти»

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив на важливості дотримання Україною як двосторонніх, так і міжнародних зобов'язань щодо захисту прав угорської національної спільноти.  Про це Сибіга заявив під час спільної прес-конференції з головою МЗС Угорщини Петером Сійярто.

За словами Сибіги, під час зустрічі з міністром закордонних справ Угорщини Петера Сійярто сторони констатували позитивну динаміку у розв'язанні цього питання та домовилися про подальшу співпрацю для досягнення консенсусу з усіх чутливих тем.

«Зі свого боку наголосив, що Україна підтверджує взяті на себе як двосторонні, так і міжнародні зобов’язання щодо забезпечення прав осіб, які належать до угорської національної спільноти. Ми з паном міністром констатували позитивну динаміку у вирішенні цього питання, а також домовилися про подальшу взаємодію з метою досягнення консенсусу з усіх чутливих питань», –  сказав Сибіга. 

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто анонсував візит до країни очільника українського зовнішньополітичного відомства Андрія Сибіги. За словами Сійярто, глава МЗС України відвідає Будапешт цього тижня, оскільки існує незавершена суперечка з українською стороною, пов’язана з правами угорської меншини.

Нагадаємо, міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто вважає, що питання готовності вступу до ЄС України та Молдови слід розглядати окремо, бо, мовляв, існують «деякі серйозні проблеми, пов'язані з Україною». Та й взагалі, за словами угорського міністра, більшість країн лицемірять, коли говорять про розширення ЄС.

Як відомо, Угорщина припинила свою «миротворчу місію», яка мала б допомогти розв’язати питання війни в України.

До слова, Будапешт має намір направити свою частину коштів із Європейського фонду миру на оборону Чаду замість допомоги Україні та доставки озброєння.

Теги: Угорщина Україна Андрій Сибіга Сійярто

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