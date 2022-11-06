Російська журналістка пояснила, чому переворот в РФ неминучий

Російський народ не вийде на вулиці – Латиніна

Вже незабаром російські «царедворці» в умовах зростаючої турбулентності почнуть від «царя» позбавлятися. Такий розвиток подій насправді практично неминучий, тому що мова йде вже про порятунок їхньої власної шкури, вважає російська журналістка, письменниця Юлія Латиніна. Про це вона сказала в інтерв'ю «Уніан».

У Росії немає олігархів. Олігарх – це людина, яка впливає на політику. У 90-х роках олігархи в Росії були і дійсно впливали, наприклад зробивши так, щоб в 1996 році переміг не Зюганов, а Єльцин. Путін російських олігархів, особливо з 90-х років, повністю втихомирив. Власне, цим актом упокорення в 2003 році була посадка Ходорковського. Це був ключовий момент в історії розвитку Росії, каже журналістка.

«Тоді в РФ закінчилася епоха початкового накопичення капіталу і перед людьми типу Ходорковського постало питання, а як ще примножити свої капітали. Вся ідея Ходорковського щодо розвитку парламентаризму в Росії насправді була історією про те, як зробити так, щоб російські компанії стали коштувати дорого.Те, що російський народ вийде на вулиці – я не вірю. Не тому, що він поганий чи хороший, а тому, що це технічно неможливо», – каже письменниця.

Нагадаємо, останні відставки у військовому керівництві Росії можуть свідчити про те, що Кремль збирається перекласти провину за свої невдачі та прорахунки у війні проти України на генералів.

До слова, власник російської приватної військової компанії «Вагнер» ​​Євгеній Пригожин, відомий як «кухар Путіна», став відвертішим у своїх заявах та намагається відполірувати свій авторитет.