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Зізнання окупанта: ЗСУ розбили на Луганщині батальйон мобілізованих росіян

Юрій Лящук
glavcom.ua
Зізнання окупанта: ЗСУ розбили на Луганщині батальйон мобілізованих росіян
Мобілізованих готували у військовій частині Воронезької області
фото ілюстративне

З 570 військових у батальйоні вціліли лише 29 рашистів

Українські військові розбили батальйон мобілізованих росіян під Сватовим, що на Луганщині. Один з вцілілих окупантів заявив, що тоді загинули сотні російських військових. Про це пише російське видання «Вёрстка» з посиланням на родичів мобілізованих та одного з вцілілих окупантів.

Йдеться про мобілізованих, яких готували у військовій частині у Воронезькій області. Вцілілий мобілізований Олексій Агафонов розповів, що його батальйон у ніч проти 2 листопада привезли на лінію зіткнення під Сватовим, хоча командир перед тим обіцяв мобілізованим, що їх долучатимуть лише до «територіальної оборони» за 15 кілометрів від фронту.

«Нас викинули в посадки, сказали окопуватись, у нас на батальйон було три лопати, забезпечення взагалі ніякого не було. Ми як змогли окопалися, а під ранок почався обстріл – артилерія, «Гради», міномети, коптери – нас просто розстрілювали. Коли все почалося, офіцери одразу втекли», – сказав Агафонов.

За його словами, у перервах між обстрілами мобілізовані намагалися окопуватись, але їх одразу помічали українські безпілотники, після чого росіян знову розстрілювали. За підрахунками вцілілого окупанта, з 570 військових у батальйоні вціліли 29, ще – 12 поранені.

Дружина іншого мобілізованого теж заявила, що загиблих – сотні. Вона з посиланням на чоловіка каже, що не вижила більш як половина батальйону. Також журналістам інформацію про те, що батальйон потрапив під український вогонь, підтвердила ще одна дружина вцілілого мобілізованого.

За словами Агафонова, раніше на цих позиціях українці розбили ще щонайменше один батальйон мобілізованих.

Зазначимо, що Генштаб ЗСУ звітував про велику кількість загиблих окупантів 1 та 2 листопада – 800 та 730 відповідно.

Додамо, триває 255-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка на Луганщині та Спірне, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Кліщіївка, Озарянівка, Майорськ, Кам’янка, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Павлівка Донецької області.

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Теги: війна росія ЗСУ

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