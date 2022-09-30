Російське посольство згортає роботу у Чорногорії через шпигунський скандал

Посольство РФ у Чорногорії після висилки своїх дипломатів з 30 вересня зупинило роботу свого консульського відділу

Серед фігурантів розслідування чорногорських спецслужб – шестеро російських дипломатів. Російське посольство з 30 вересня зупинило роботу свого консульського відділу, про це йдеться у повідомленні montenegro.mid.ru.

«Змушені повідомити, що у зв'язку з ворожими діями влади Чорногорії щодо посольства Російської Федерації в Чорногорії роботу консульського відділу Посольства зупинено з 30 вересня 2022 року на невизначений термін", – йдеться у повідомленні.

З питань консульського обслуговування у дипмісії радять звертатися до російських посольств у сусідніх країнах.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ Чорногорії в четвер оголосило шістьох співробітників посольства Росії персонами нон грата.

Про які саме порушення йдеться, а також кого було оголошено персонами нон грата, в МЗС Чорногорії поки не уточнили.

Зазначимо, декілька років тому Чорногорія звинуватила російських агентів у причетності до змови з метою привести до влади проросійську опозицію, вбити тодішнього прем'єр-міністра Міло Джукановича та зупинити інтеграцію колишньої югославської республіки до НАТО.

Як відомо, Чорногорія є членом НАТО та кандидатом у члени Європейського Союзу. Раніше вона приєдналася до міжнародних санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну.

Нагадаємо, у серпні цього року один із працівників російського посольства у Чорногорії був оголошений персоною нон ґрата.