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Новий шпигунський скандал. Чорногорія веде розслідування щодо десятків громадян РФ

Надія Клочко
glavcom.ua
Новий шпигунський скандал. Чорногорія веде розслідування щодо десятків громадян РФ
Чорногорія підозрює громадян Росії у шпигунстві
фото з відкритих джерел

Серед фігурантів розслідування чорногорських спецслужб – шестеро російських дипломатів

У Чорногорії правоохоронці провели обшуки в понад 30 російських громадян у зв'язку з підозрою у шпигунстві. Про це повідомляє Pobjeda.

За даними видання, Агентство національної безпеки Чорногорії та Спеціальна державна прокуратура проводять слідчі дії щодо шістьох російських дипломатів, 30 громадян Росії з тимчасовою посвідкою на проживання, а також двох громадян Чорногорії за підозрою у шпигунстві та створенні злочинної організації.

Як повідомив спеціальний державний прокурор Вукас Радонич, у квартирах та будинках фігурантів поліція провела обшуки. Водночас він не відповів, скільки осіб затримано і чи було щось вилучено під час обшуку.

Зазначимо, декілька років тому Чорногорія звинуватила російських агентів у причетності до змови з метою привести до влади проросійську опозицію, вбити тодішнього прем'єр-міністра Міло Джукановича та зупинити інтеграцію колишньої югославської республіки до НАТО.

Як відомо, Чорногорія є членом НАТО та кандидатом у члени Європейського Союзу. Раніше вона приєдналася до міжнародних санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну.

Нагадаємо, у серпні цього року один із працівників російського посольства у Чорногорії був оголошений персоною нон ґрата.

До слова, видання Financial Times з посиланням на звіт швейцарської розвідслужби раніше оприлюднило дані, що центром російського шпигунства у Європі стала Швейцарія. Там зупиняються вислані з європейських країн російські дипломати та шпигуни. Особливо багато російських шпигунів осіли в Женеві, де розташовані штаб-квартири багатьох міжнародних організацій – ООН, ВООЗ чи СОТ. Також через Женеву легко можна потрапити до Франції і далі в будь-які країни ЄС, оскільки кордон у цьому місці має скоріше номінальний характер.

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Теги: росія шпигун Чорногорія

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