Кремль натякнув на можливу окупацію Польщі та Фінляндії

Помічник Путіна натякнув, що Росія хоче повернутися до своїх історичних кордонів, захопивши територію низки незалежних держав

Російська Федерація планує повернутися до кордонів Російської імперії

Помічник президента Росії, керівник російської делегації на переговорах з Україною Володимир Мединський заявив про майбутнє розширення РФ до кордонів Російської імперії

На це Мединський натякнув під час своєї лекції на форумі «Історія майбутнього. Образ Петра».

Анонсуючи вихід книжкової серії, присвяченій тим правителям Російської імперії, за яких територія цієї країни збільшувалася, чиновник нагадав, що донедавна територія Росії складала 1/6 частину суші (куди входили, за часів імперії, крім нинішніх членів СНД та країн Балтії, ще й Фінляндія з більшою частиною Польщі).

«Зараз трохи менше. Але це не назавжди», – заявив Мединський.

Присутні в залі відреагували на заяву помічника Володимира Путіна про подальше розширення території країни-агресора аплодисментами.

Нагадаємо, у січні депутат Державної думи Російської Федерації від путінської партії «Єдина Росія» Султан Хамзаєв виступив за проведення референдуму про «возз'єднання Казахстану з історичною батьківщиною – Росією».

У березні посол України в Польщі Андрій Дещиця заявив, коментуючи ухвалення закону про оборону, який зміцнює Збройні сили Польщі, що Варшава побоюється можливого нападу РФ і почала підготовку до відбиття такого удару.

А сьогодні до Держдуми Росії був внесений законопроєкт, який пропонує скасувати визнання незалежності Литви.