Фінляндія допускає можливість війни в Європі за межами України

Глава МЗС Фінляндії наголосив на необхідності підтримки України

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто допускає можливість війни в Європі за межами України й у цьому зв'язку наголошує на важливості підтримки Києва. Про це він заявив у інтерв’ю CNN.

«Звичайно, це можливо. І саме тому нині так важливо підтримувати Україну», – зауважив він.

За словами Хаавісто, Фінляндія не може зберігати нейтралітет, оскільки сусідня Росія стала загрозою для її безпеки.

«Думаю, що це нова реальність. Я вважаю, що архітектура європейської безпеки порушена. Це нова ситуація, новий вид залізної завіси між Росією та іншими країнами. І, звичайно, вона ґрунтується на агресії Росії проти свого сусіда – України», – сказав міністр.

Він зауважив, що вторгнення Росії в Україну «змінило атмосферу безпеки».

При цьому, на думку Хаавісто, «вільні розмови про ядерну та хімічну зброю» повертають світ до часів холодної війни.

Водночас на запитання, чи може Україна виграти війну, він відповів ствердно.

«Щодо бойового духу вони (українці, - ред.), звичайно, на висоті. Вони дуже згуртовані. Їм потрібна наша підтримка», – сказав глава МЗС Фінляндії.