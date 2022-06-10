Фінляндія вносить зміни до законодавства: хоче захиститись від Росії

Крім спорудження парканів, передбачається збільшити кількість прикордонників на кордоні з Росією

Захисні загородження мають з'явитись на кордоні Фінляндії з Росією якнайшвидше

Фінляндія планує встановити на своєму східному кордоні більш ефективну загорожу та збільшити кількість прикордонників. Про це повідомляє Reuters.

«Уряд Фінляндії планує внести зміни до прикордонного законодавства, щоб дозволити будівництво бар'єрів на своєму східному кордоні, щоб зміцнити готовність до гібридних загроз на тлі вторгнення Росії в Україну.

Міністр внутрішніх справ Фінляндії Кріста Мікконен заявили, що захисні загородження мають з'явитись на кордоні Фінляндії з Росією якнайшвидше.

«Крім спорудження парканів, передбачається збільшити кількість прикордонників, закупити нове обладнання для технічного спостереження та літаки-розвідники, – йдеться у повідомленні.

До слова, фінансування для цього було виділено ще навесні.

Мікконен додала, що прикордонна служба має бути готова відбити й загрозу «гібридного впливу» – це коли країна-сусід використовує хвилі міграції з третіх країн, аби здійснювати політичний тиск. Наприклад, як це було у 2021 році на білорусько-польському кордоні.

Нагадаємо, раніше Кремль натякнув на можливу окупацію Польщі та Фінляндії.