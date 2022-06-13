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    Політика

    Фінляндія відмовляється від членства в НАТО: президент пояснив чому

    Президент Франції заявив, що його здивували&nbsp;претензії Анкари до Гельсінкі й Стокгольма - Фінляндія відмовляється від членства в НАТО: президент пояснив чому
    Президент Франції заявив, що його здивували претензії Анкари до Гельсінкі й Стокгольма
    фото з відкритих джерел

    Фінляндія не вступатиме в НАТО без Швеції

    Президент Фінляндії Сауле Нііністьо заявив, що його країна не буде вступати в НАТО окремо від Швеції, з якою разом подали заявку на членство. Про це передає NRK.

    «Я скажу, що випадок Швеції – це наш випадок. Це означає, що ми будемо йти далі разом», – сказав президент.

    Нііністьо зазначив, що претензії Анкари до Гельсінкі й Стокгольма щодо нібито підтримки терористів його «здивували».

    «Нас здивувала позиція Туреччини, але в міжнародній політиці ми повинні серйозно ставитися до того, що каже інша сторона. Так ми й чинитимемо. Я сподіваюсь, ми знайдемо рішення, яке всіх задовольняє», – додав Нііністьо.

    Нагадаємо, 18 травня Фінляндія і Швеція подали заявки на вступ до НАТО. У той же день посли Альянсу зустрілися, щоб почати переговори про приєднання скандинавських країн до військово-політичного блоку. Однак Туреччина заблокувала процес.

    Уряд Реджепа Таїпа Ердогана вимагає від скандинавських країн зняти з Туреччини санкції на постачання зброї і припинити підтримувати терористів. Маються на увазі представники робочої партії Курдистану і руху Фетхуллаха Гюлена.

    Фінляндія також відмовилася виконувати умову Анкари для вступу в НАТО – видавати Туреччині людей, яких турецький уряд звинувачує у зв'язках із терористами.

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    Теги: Швеція росія окупанти НАТО війна Фінляндія Україна окупація #stoprussia
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    Фінляндія відмовляється від членства в НАТО: президент пояснив чому