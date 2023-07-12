Держдеп США пояснив, чому вступ України в НАТО наразі неможливий

Щоб приєднатися до Альянсу, Україні треба зосередитися на укріпленні демократії та антикорупційній реформі

Україну запросять до НАТО, коли всі умови будуть виконані, але зараз це неможливо, оскільки означало б втягування США у війну з Росією. Про це на брифінгу заявив речник Державного департаменту Метью Міллер, цитує «Голос Америки».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Одна з речей, які Росія говорила до початку цієї війни – те, що вони рішуче виступали проти вступу України до НАТО та хотіли отримати залізне зобов’язання, що Україна ніколи не приєднається до НАТО. Ми чітко заявили, що це не розглядається, що ми дотримуємось політики «відкритих дверей НАТО». Ми підкреслюємо це зобов’язання сьогодні», – наголосив представник Держдепу.

Він нагадав, що члени НАТО чітко заявили, що Україна стане членом Альянсу. Однак за його словами, прийняти Україну в НАТО просто зараз недоцільно, адже це миттєво втягнуло б Сполучені Штати у війну з Росією.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Міллер пояснив, що скасування ПДЧ – це визнання успіхів, які Україна зробила за останні кілька років, особливо з моменту повномасштабного російського вторгнення.

«Україна стає все більш інтегрованою, зокрема, політично із НАТО. Ви бачили, як НАТО тренує українські сили, як НАТО надає військові системи», – зауважив він.

Серед умов приєднання України до НАТО Міллер акцентував на укріпленні демократії та антикорупційній реформі.

«Україна вже зробила суттєвий прогрес, і ми зможемо запросити їх до НАТО, коли всі умови будуть виконані», – підкреслив він, додаючи, що Україна вже продемонструвала прогрес у реформах демократизації та армії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами речника Держдепу, США завжди розуміли, чому президент Зеленський та інші представники української влади та суспільства робили запити в НАТО, США та до інших країн.

«В їх країну вторгнулися, їх інфраструктуру атакували, тисячі їхніх громадян загинули, ми їх розуміємо. Якби ми були на їхньому місці, ми б робили ті самі запити», – сказав він.

Нагадаємо, за підсумками першого дня саміту НАТО стало відомо, що Україну приймуть у Північноатлантичний альянс за прискореною процедурою. Зокрема, Україна вступить до НАТО без плану дій щодо членства (ПДЧ).

Крім того, деякі учасники саміту НАТО оголосили про нову військову допомогу для України. Німеччина, хоча виступає проти надання Україні чітких гарантій стосовно вступу до Альянсу, проте планує значний пакет військової допомоги, включаючи бронетехніку, протиповітряну оборону, артилерійські снаряди та безпілотні апарати, загальною вартістю майже 600 млн євро.

Водночас Франція планує передати Україні далекобійні крилаті ракети Scalp, що дозволять завдавати удару по цілях у тилу Росії. Польща, своєю чергою, розглядає можливість вислання своїх військ на територію України як миротворців, за умови припинення вогню.