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«Коли Україна, нарешті, стане членом НАТО?»: відомі політики і дипломати аналізують рішення Альянсу (трансляція)

Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Коли Україна, нарешті, стане членом НАТО?»: відомі політики і дипломати аналізують рішення Альянсу (трансляція)
«Главком» виступає інформаційним партнером події
джерело: КБФ

Київський Безпековий Форум проводить онлайн-дискусію, присвячену результатам Саміту НАТО у Вільнюсі

На запрошення КБФ участь в розмові візьмуть відомі політики і дипломати, які проаналізують рішення Альянсу, що становлять принципове значення для безпеки України і матимуть вплив на подальший хід війни з Росією.

Онлайн зв’язок з’єднає Вашингтон, Вільнюс і Київ.

  • Коли Україна, нарешті, стане членом НАТО?
  • Чи Альянс зберігає єдність в підтримці України?
  • У чому полягають додаткові гарантії безпеки для нашої держави?
  • Що Альянс сказав Москві?
  • Які пріоритети на шляху до Саміту НАТО у Вашингтоні у 2024 році?

Ці запитання обговорять учасники події:

Посол Курт Волкер, Спеціальний представник Уряду США з питань України у 2017-19 роках, Постійний представник США при НАТО у 2008-09 роках.

Андрюс Кубіліус, член Ради Безпеки Київського Безпекового Форуму, Прем’єр-міністр Литви у 1999-2000 та 2008-12 роках, Член Європейського Парламенту.

Посол Джон Гербст, Директор Центру Євразії Атлантичної Ради, Посол США в Україні у 2003-06 роках.

Арсеній Яценюк, Голова Київського Безпекового Форуму, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках.

Данило Лубківський, Директор Київського Безпекового Форуму.

«Главком» виступає інформаційним партнером події
Теги: НАТО саміт

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