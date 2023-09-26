Російські війська застосовують морське озброєння на суші – Bild
Росіяни використовують морське озброєння для сухопутної війни через дефіцит зброї
Російські війська використовують морську зброю для сухопутної війни проти України. Про це повідомляє видання Bild.
Як повідомляє Bild, у мережі з'явилися кадри незвичайної зброї, яку Росія застосовує на війні в Україні.
На першому фото зображено, як на платформу бронетранспортера МТ-ЛБ встановлено реактивний морський бомбомет РБУ-6000, призначений для боротьби з підводними човнами за допомогою глибинних бомб. Такі зразки озброєнь були розроблені за СРСР у 1960-тих роках.
Зазвичай РБУ-6000 встановлюють на борту кораблів. Проте російські війська застосовують морське озброєння на суші через дефіцит зброї та боєприпасів.
На другому знімку видно, що на МТ-ЛБ встановили корабельний комплекс «Вогонь», а на третьому встановлена універсальна корабельна зброя 2М-3.
Оглядач Bild називає ці системи «машинами Франкенштейна». Він зазначає, що вони в будь-якому випадку будуть вкрай неточними, адже мають меншу дальність стрілянини, та їх доведеться довго перезаряджати.
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