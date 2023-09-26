Навести ракети на штаб Чорноморського флоту Україні допомогли російські офіцери – ЗМІ

Ключову інформацію від російських офіцерів партизани отримали в обмін на фінансову винагороду

Удар по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі допомогли Збройним сидам України підготувати незадоволені російські офіцери. Про це пише видання Kyiv Post з посиланням на партизанський рух у Криму «Атеш».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що ключову інформацію про місцезнаходження та діяльність високопоставлених російських командирів партизани отримали від російських офіцерів в обмін на фінансову винагороду.

«Нездатність Москви своєчасно виплачувати зарплату своїм військовослужбовцям відіграла ключову роль у руйнівному ракетному ударі минулого тижня у штабі Чорноморського флоту Росії», – пише видання.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Партизани розповіли, що затримки виплат не змушують військовослужбовців РФ йти проти російської влади, оскільки ті, хто їм допомагає, також вважають, що їхня країна «веде злочинну війну і що це необхідно зупинити». У той же час, наголошується, що фінансова винагорода «допомагає їм прийняти рішення про співпрацю з рухом «Атеш», вона служить додатковим стимулом».

В «Атеш» не уточнили розмір фінансової винагороди, але сказали, що цього достатньо, щоб покрити ризики для офіцерів та їх сімей.

Нагадаємо, що 22 вересня Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ крилатими ракетами. Голова окупаційної «влади» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про ракетний удар, який ЗСУ завдали по штабу флоту. Кримські пабліки публікували фото наслідків удару по штабу російського флоту. Знімки свідчать про те, що знищено дах та кілька поверхів будівлі. Від вибухової хвилі повилітали усі шибки.

Міністерство оборони РФ повідомило, що внаслідок удару ЗСУ по штабу Чорноморського флоту в окупованому Севастополі загинув один російський військовослужбовець.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Водночас начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов стверджує, що внаслідок атаки на штаб Чорноморського флоту РФ в тимчасово окупованому Севастополі загинули щонайменше дев'ять осіб, поранення отримали 16. Серед них є російські генерали. За словами Буданова, у тяжкому стані перебувають російські топокупанти Олександр Романчук та Олег Цеков.

Згодом стало відомо, що після ураження штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі загинуло 34 офіцери, серед них – командувач флоту, адмірал Віктор Соколов. Ще 105 окупантів було поранено.

ЗСУ також опублікували оновлену інформацію про втрати Росії в результаті проведення спецоперації зі знищення великого десантного корабля «Мінськ» у ніч проти 13 вересня. Там загинули 62 окупанти.