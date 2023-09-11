Президент Бразилії змінив позицію щодо арешту Путіна

Раніше Лула да Сільва запевняв, що Путіна не заарештують

Бразилія є підписантом Римського статуту і зобов'язана виконувати рішення Міжнародного кримінального суду.

Президент Бразилії Лула да Сільва заявив, що питання арешту російського диктатора Володимира Путіна його країною вирішуватиме суд. Про це передає Reuters.

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«Якщо Путін вирішить приєднатися (до саміту наступного року – «Главком»), то рішення (про можливий арешт – «Главком») має приймати судова влада, а не мій уряд», – сказав Лула.

Зазначимо, що Бразилія є підписантом Римського статуту, відповідно зобов'язана виконувати рішення Міжнародного кримінального суду.

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«Я дуже хочу вивчити це питання щодо цього Міжнародного кримінального суду, тому що Сполучені Штати його не підписали, Росія також не є його підписантом. Отже, я хочу знати, чому Бразилія є підписантом суду, який США не приймають», – додав він.

Нагадаємо, нещодавно Лула да Сільва запевняв, що Путіна не заарештують.

До слова, у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, звинувативши його у воєнному злочині у незаконній депортації сотень дітей з України. Росія заперечує причетність до воєнних злочинів або насильницького вилучення українських дітей. Путін неодноразово пропускав міжнародні зустрічі, і не був присутній на G20 у Делі, відправивши міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Бразилія підписала Римський статут, який призвів до заснування Міжнародного кримінального суду.