Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президент Бразилії змінив позицію щодо арешту Путіна

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Президент Бразилії змінив позицію щодо арешту Путіна
Раніше Лула да Сільва запевняв, що Путіна не заарештують
фото з відкритих джерел

Бразилія є підписантом Римського статуту і зобов'язана виконувати рішення Міжнародного кримінального суду.

Президент Бразилії Лула да Сільва заявив, що питання арешту російського диктатора Володимира Путіна його країною вирішуватиме суд. Про це передає Reuters.

«Якщо Путін вирішить приєднатися (до саміту наступного року – «Главком»), то рішення (про можливий арешт – «Главком») має приймати судова влада, а не мій уряд», – сказав Лула.

Зазначимо, що Бразилія є підписантом Римського статуту, відповідно зобов'язана виконувати рішення Міжнародного кримінального суду.

«Я дуже хочу вивчити це питання щодо цього Міжнародного кримінального суду, тому що Сполучені Штати його не підписали, Росія також не є його підписантом. Отже, я хочу знати, чому Бразилія є підписантом суду, який США не приймають», – додав він.

Нагадаємо, нещодавно Лула да Сільва запевняв, що Путіна не заарештують.

До слова, у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, звинувативши його у воєнному злочині у незаконній депортації сотень дітей з України. Росія заперечує причетність до воєнних злочинів або насильницького вилучення українських дітей. Путін неодноразово пропускав міжнародні зустрічі, і не був присутній на G20 у Делі, відправивши міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Бразилія підписала Римський статут, який призвів до заснування Міжнародного кримінального суду.

Читайте також: Путіна погублять… діти? Про що свідчить ордер Міжнародного кримінального суду
Теги: Бразилія росія арешт путін

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Презмдент Бразилії вкотре виступив за мирний сценарій закінчення війни в Україні
Президент Бразилії пообіцяв захистити Путіна від в'язниці
Сьогодні, 08:45
Президент Бразилії Луїс Лула да Сілва пообіцяв запросити диктатора Путіна на наступний саміт до себе в країну
Президент Бразилії пообіцяв Путіну безпеку на саміті G20 у Ріо-де-Жанейро
Вчора, 07:09
Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва запропонував «посадити» Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна за стіл переговорів
Президент Бразилії знову запропонував Путіну та Зеленському примиритися
Вчора, 00:21

Політика

Президент Бразилії змінив позицію щодо арешту Путіна
Президент Бразилії змінив позицію щодо арешту Путіна
Паломництво хасидів до Умані. Прем’єр Ізраїлю зробив заяву, яку розкритикували політики
Паломництво хасидів до Умані. Прем’єр Ізраїлю зробив заяву, яку розкритикували політики
Кім Чен Ин поїхав до Росії на зустріч із Путіним
Кім Чен Ин поїхав до Росії на зустріч із Путіним
Кремль уже «намалював» перші результати псевдовиборів на окупованих територіях
Кремль уже «намалював» перші результати псевдовиборів на окупованих територіях
Президент Бразилії пообіцяв захистити Путіна від в'язниці
Президент Бразилії пообіцяв захистити Путіна від в'язниці
Байден відповів, чи на саміті G20 панувала згода стосовно миру в Україні
Байден відповів, чи на саміті G20 панувала згода стосовно миру в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
Про залучення до війни населення України
54K
Український воїн повів на окупантів танк-камікадзе
47K
Генерал спрогнозував, які території невдовзі звільнять ЗСУ
35K
Росія розгорнула вздовж кордону пів сотні «Іскандерів», розвідка повідомила про небезпеку
24K
Вибухи у Кривому Розі, атака безпілотників на Білгород: головне за ніч
17K
Шустер переконує, що Путін помре ще до кінця року

Новини

Дії ООН щодо Зернової угоди заохочують РФ до продовження війни – Подоляк
Сьогодні, 14:44
Українські сили витісняють окупантів на Донеччині: Генштаб назвав район
Сьогодні, 07:13
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 11 вересня
Сьогодні, 04:59
11 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Атака на Суми: у результаті ракетного удару є загибла
9 вересня, 10:10
Україна може отримати ракети Atacms, окупанти змінюють тактику: головне за ніч
9 вересня, 07:00

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту