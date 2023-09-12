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Чому важливий контроль над «вишками Бойка»

glavcom.ua
11 вересня стало відомо, що Україна повернула під контроль так звані «вишки Бойка»
Фото: Головне управління розвідки

Це важлива та потрібна віха у боротьбі України не лише за Чорне море

Один з головних кремлівських наративів залишається про «непереможність другої армії світу».

На рівні «воєнкорів» інколи проскакують тези на кшталт «не все так добре». Але тренд офіційних рупорів російської пропаганди: «от тайги до британских морей красная армия всех сильней» залишається незмінним.

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Насправді, із західними методами ведення війни Росія ще, за великим рахунком, не стикалася. Бо і з українськими впоратися не може.

11 вересня стало відомо, що Україна повернула під контроль так звані «вишки Бойка» – бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів окупованого Криму в Чорному морі. 

Символічність цієї події в тому, що «вишки Бойка» були вкрадені в України ще до повномасштабного вторгнення, а в його ході використовувалися вже як гелікоптерні майданчики та для розміщення засобів РЛС.

Військовий аналітик Ігаль Левін пояснює, чому повернення контролю на вишками важливе: «Вони використовувалися окупантами не стільки, як майданчики ЗРК для прикриття своїх бойових кораблів, а насамперед як платформи для сенсорів моніторингу, контролю та спостереження. Викинувши росіян із цих вишок, ГУР позбавило їх багатьох можливостей контролю та розвідки. Це важлива та потрібна віха у боротьбі України не лише за Чорне море, а й за більший простір для роботи її берегових та повітряних засобів».

«Радіо Свобода» уважно вивчило відео ГУР про рейд до вишок. І в свою чергу відзначило ще один важливий аспект. Серед іншого у ролику з'являється ящик, на якому видно інформацію про одержувача та відправника вантажу. Отримувач – в/ч 60135 (це 475-й окремий центр РЕБ в окупованому Севастополі). Відправник – Воронезьке АТ «Протек», виробник комплексу РЕБ «Діабазол» для російської армії. Інших комплексів РЕБ, як випливає з інформації на сайті АТ «Протек» станом на 2018 рік, компанія не виробляє.

До складу «Діабазолу» можуть входити три автоматизовані станції постановки перешкод: «Алтаєць-АМ», Р-934УМ та Р-330Ж «Житель». Останні неодноразово були помічені в Україні ще до початку масштабного вторгнення. Ці системи є порівняно сучасними.

За час повномасштабної війни Росія втратила в Україні як мінімум 13 «Жителів» і одну станцію Р-934УМ, що випливає з бази даних проєкту Oryx. Усі вони були знищені. Незалежно від того, компоненти якої системи знаходяться в ящику, захопленому українськими розвідниками, це може стати першим випадком їхнього захоплення ЗСУ в неушкодженому вигляді.

Ця операція вчергове довела, що російська армія, яка колись вважалася другою в світі, зараз є другою за силою в Україні.

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Теги: розвідка росія Чорне море війна Україна

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