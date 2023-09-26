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«Фальшива армія» із труб та пінопласту: репортаж Financial Times з виробництва муляжів для ЗСУ

Дайджест ЗМІ
Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Фальшива армія» із труб та пінопласту: репортаж Financial Times з виробництва муляжів для ЗСУ
Серед вироблених макетів є гаубиці, які навіть зблизька важко відрізнити від справжньої зброї
фото: Sasha Maslov/FT

Financial Times порівняли макети техніки від «Метінвесту» з операціями США та Британії з омани ворога

Макети зброї, які не можна відрізнити від оригіналу, на підприємстві «Метінвесту» роблять з «підручних матеріалів» – пластикових труб, піноблоку, використаних шин та дерева. Зараз додають більше металу: нагріваючись, він вводить в оману російські тепловізори, змушуючи їх думати, що «зброя» перед ними тільки закінчила стріляти. Про це йдеться у репортажі Financial Times з виробництва інженерних споруд «Метінвеста».

«Метінвест» вже поставив українському війську понад 250 макетів техніки. Старший спеціаліст, який побажав залишитися неназваним із міркувань безпеки, каже, що зараз вони можуть виготовляти від 10 до 15 одиниць на місяць.

За словами працівника, виробництво реалістичної гаубиці Д-20 займає чотири дні, а американської гаубиці М777 – 14 днів. Вартість кожного макета – від кількох сотень до кількох тисяч євро. Це значно дешевше, ніж найсучасніші снаряди, ракети та дрони, які росіяни використовують для їхнього знищення.

«Нещодавно російські війська випустили ракету Х-35 вартістю близько 1 мільйон євро для знищення радіолокаційної системи-муляжу. На макет радара ми витратили $1 тис.», – відзначив менеджер «Метінвесту».

Цього місяця працівники «Метінвесту» показали Financial Times, як виготовляють радянські гаубиці Д-20, гаубиці М777 американського виробництва, українські радіолокаційні системи 35Д6М, радари Lockheed Martin Sentinel A4, мінометні установки та багато іншого.

За словами керівника підприємства, вони прагнуть до «максимальної автентичності», але водночас виробляють якомога дешевші копії. Використовують усе, що лежить довкола на заводі «Метінвесту»: пластикові труби, піноблоки, використані шини, дерево та метал. 

«Муляжі мають бути досить легкими, щоб їх можна було легко транспортувати. І водночас – доволі реалістичними, щоб переконати російські війська, які використовують високотехнологічні дрони, що вони є справжніми цілями. Наш успіх вимірюється знищенням макетів. Коли в них поцілили, це означає, що ми зберегли нашу зброю і життя наших хлопців, а ворог витратив більше дорогого озброєння», – каже керівник підприємства «Метінвесту».

Військові в усьому світі десятиліттями використовували муляжі, щоб дурити ворогів на війні, пише видання. 

«Можливо, найкращим прикладом є масштабна програма напередодні операції «Нептун», яка мала на меті ошукати німців щодо того, де й коли розпочнеться вторгнення в Європу. Вона охоплювала будівництво бутафорних таборів і обладнання в Англії, створення фальшивих радіомереж, публікацію неправдивих історій у газетах і призначення фальшивих командирів на чолі міфічної армії під назвою «Перша група армій США», – каже Мік Раян, генерал-майор австралійської армії у відставці та військовий аналітик.

Росія також володіє арсеналом муляжів, що складається з надувних винищувачів МіГ-31, ракетних систем С-300 і бойових танків. Українці висміюють їх за те, що вони здуваються на полі бою, пише Financial Times.

«Кожен співробітник «Метінвесту» робить усе можливе, щоб зберегти життя наших бійців на передовій. Військові муляжі – це лише невелика частка нашого внеску в спільну перемогу», – сказав Ахметов в інтерв'ю FT.

Група «Метінвест» є найбільшим в Україні виробником залізорудної продукції та сталі, а також власником металургійних комбінатів «Азовсталь» та ММК імені Ілліча, що захопили російські війська в Маріуполі в перші місяці вторгнення. Більшість акцій компанії контролює бізнесмен Рінат Ахметов, який особисто підтримав ідею створення моделей техніки, вказує видання.

Теги: зброя армія військові озброєння

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