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Куди подівся Суровікін: роз’яснення депутата Держдуми

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Куди подівся Суровікін: роз’яснення депутата Держдуми
фото з відкритих джерел

У РФ заявляють, що «нічого страшного з Суровікіним не відбувається»

У Держдумі РФ заявили, що колишньому командувачу Повітряно-космічними силами Сергію Суровікіну знайшли нову «непогану посаду» в СНД. Про це сказав член комітету Держдуми з оборони генерал-полковник у відставці Віктор Заварзін, передають росЗМІ.

Пояснюючи зникнення імені Суровікіна зі списку головнокомандувачів збройних сил на сайті міноборони Заварзін заявив, що Суровікін зараз «відпочиває після війни».

«Він воював добре, пройшла ситуація. Я знаю те ж, що й ви, що знайшли йому іншу посаду, змінили, виконує команди головкому його начальник штабу, а у Суровікіна інша посада, вона хороша, по СНД або як він там правильно називається. Але почекаємо, побачимо, це не головне. Людина на війні була, зараз відпочиває, напевно у відпустці ще якийсь час буде. Поживемо побачимо. Нічого страшного там не відбувається», – сказав він. 

Нагадаємо, головнокомандувач повітряно-космічних сил РФ, заступник командувача російського угруповання в Україні Сергій Суровікін заарештований після спроби держперевороту ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина. 

Раніше видання New York Times із посиланням на джерела в американській розвідці писало, що колишній командувач російських сил вторгнення в Україну, російський генерал Сергій Суровікін, заздалегідь знав, що ватажок «Вагнерівців» Євген Пригожин планував військовий заколот у РФ.

Згодом Суровікіна нібито випустили з-під варти.

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Теги: Міноборони війна росія

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