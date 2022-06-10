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  4. Фрідман просить громадянство України? «Альфа-груп» зробила спеціальну заяву
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    Соціум

    Фрідман просить громадянство України? «Альфа-груп» зробила спеціальну заяву

    Фрідман просить громадянство України? «Альфа-груп» зробила спеціальну заяву
    фото з відкритих джерел

    Фрідман не вів переговорів про набуття громадянства України, це фейк, наполягає «Альфа-груп»

    Російський олігарх, співзасновник «Альфа-груп» Михайло Фрідман не вів переговорів про набуття громадянства України. Про це повідомив перший віце-президент консорціуму «Альфа-груп» Кирило Бабаєв, передає «ТАСС».

    «Інформація про те, що Михайло Фрідман хоче отримати українське громадянство та перереєструвати активи не відповідає дійсності. Це фейк з метою зневажити репутацію «Альфа-груп», – сказав Бабаєв.

    Фрідман – уродженець Львова та є співвласником «Альфа-груп». Forbes оцінює його активи у $15,2 млрд. Олігарх зараз перебуває під діями санкцій США, Британії, ЄС та Канади.

    Раніше повідомлялося, що російський олігарх Михайло Фрідман планує отримати українське громадянство. Також Фрідман хоче перереєструвати в Україні свій бізнес.

    Нагадаємо, раніше російський олігарх Фрідман виступив проти війни з Україною. А нещодавно стало відомо, що Україна заарештувала активи російського олігарха Фрідмана на понад 12 млрд грн.

    Євросоюз 28 лютого ввів санкції щодо власників консорціуму «Альфа-груп» Михайла Фрідмана та Петра Авена, а також інших російських бізнесменів та чиновників. 1 березня стало відомо, що Фрідман та Авен виходять із ради директорів російського «Альфа-банку».

    Теги: громадянство Михайло Фрідман
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    Фрідман просить громадянство України? «Альфа-груп» зробила спеціальну заяву