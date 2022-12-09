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Російський опозиціонер отримав дев'ять років в'язниці за правду про Бучу (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Російський опозиціонер отримав дев'ять років в'язниці за правду про Бучу (відео)
Причиною переслідування Яшина стали його заяви про вбивства мирного населення в Бучі
фото: росЗМІ

Після вироку у залі суду Яшину його прихильники почали аплодувати

Російський опозиційний політик Ілля Яшин отримав вісім років та 6 місяців колонії за стриму про вбивства мирних жителів у Бучі. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.

Опозиціонера визнали винним у «розповсюдженні фейків про російську армію з мотивів політичної ненависті».

Після вироку у залі суду Іллі Яшину його прихильники почали аплодувати.

Як повідомлялося, 28 червня співробітники поліції у Москві затримали відомого російського опозиціонера, депутата Красносільського муніципального округу РФ Іллю Яшина. Басманний суд Москви відправив за ґрати депутата Московського муніципального округу Красносельського Іллю Яшина за звинуваченням у поширенні «фейків» про російську армію. Причиною переслідування стали заяви Яшина про вбивства в Бучі.

Опозиціонер із зали суду звернувся до росіян із закликом відправити у відставку кремлівського диктатора Володимира Путіна.  

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Теги: Лев Яшин росія тюрьма суд

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