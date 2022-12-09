Російський опозиціонер отримав дев'ять років в'язниці за правду про Бучу (відео)

Причиною переслідування Яшина стали його заяви про вбивства мирного населення в Бучі

Після вироку у залі суду Яшину його прихильники почали аплодувати

Російський опозиційний політик Ілля Яшин отримав вісім років та 6 місяців колонії за стриму про вбивства мирних жителів у Бучі. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.

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Опозиціонера визнали винним у «розповсюдженні фейків про російську армію з мотивів політичної ненависті».

Після вироку у залі суду Іллі Яшину його прихильники почали аплодувати.

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Як повідомлялося, 28 червня співробітники поліції у Москві затримали відомого російського опозиціонера, депутата Красносільського муніципального округу РФ Іллю Яшина. Басманний суд Москви відправив за ґрати депутата Московського муніципального округу Красносельського Іллю Яшина за звинуваченням у поширенні «фейків» про російську армію. Причиною переслідування стали заяви Яшина про вбивства в Бучі.

Опозиціонер із зали суду звернувся до росіян із закликом відправити у відставку кремлівського диктатора Володимира Путіна.