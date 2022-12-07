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Чи потрібні Україні суди з воєнних злочинів? Відповів голова Верховного Суду

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Чи потрібні Україні суди з воєнних злочинів? Відповів голова Верховного Суду
Князєв: «Загалом спеціалізація суддів – дуже правильний і прогресивний процес»
фото: facebook.com/supremecourt.ua

Князєв пропонує не витрачати коштів на створення нових судів

Займатися зараз створенням судів із воєнних злочинів недоречно. Таку думку під час ХІ Щорічного судового форуму висловив голова Верховного Суду Всеволод Князєв, передає кореспондент «Главкома».

«Якби на сьогоднішній день такі суди вже були б створені, це було б не погано: вони б розглядали воєнні злочини. Проте займатися створенням цих судів зараз – це, по-перше, надзвичайно дорого. По-друге, це займе дуже багато часу: такі суди теоретично створювалися б не менше року. Коли ж ми створимо цю систему, війна вже скінчиться, і відповідно, далі ми будемо думати, що робити із цими судами», – зазначив він.

Крім того, Князєв також нагадав, що в Україні досі не відновлена робота Вищої кваліфікаційної комісії суддів (орган у системі судоустрою України, відповідальний за формування суддівського корпусу, переведення суддів, забезпечення їх належного кваліфікаційного рівня – «Главком»).

Вихід Князєв бачить в спеціалізації судів. «Як, скажімо, є судді, що розглядають злочини щодо неповнолітніх громадян. Потрібно створити певні критерії для відбору суддів, які зможуть розглядати воєнні злочини у судах першої інстанції, і проводити із цими суддями навчання: семінари, тренування», – уточнив він.

Князєв також зауважив, що нині вже близько 50% справ щодо воєнних злочинів, які надійшли в українські суди, розглянуті.

«По них винесені рішення – до слова, ці рішення дуже рідко оскаржують ся в апеляційних інстанціях. Це означає, що виносяться справедливі законні рішення, якщо з ними погоджуються усі учасники процесу. Тож я не бачу необхідності у створенні воєнних судів», – резюмував він.

Як повідомлялось, рашисти у розмовах з рідними відверто вихваляються воєнними злочинами, які чинять на території України. Так, вояка-рашист 488 полку, в/ч 13121 країни-терористки Росії з-під Кремінної розповів батькові про те, як вони воюють в Україні забороненою зброєю.

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