«Путіна у відставку». Опозиціонер Яшин із зали суду звернувся до росіян

Політик закликав не боятися говорити правду про злочинну війну з Україною

Російський опозиційний політик Ілля Яшин, якому загрожує тривале тюремне ув’язнення, повідомив, що суд скасував його апеляцію щодо незаконного арешту. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Опозиціонер із зали суду звернувся до росіян із закликом відправити у відставку кремлівського диктатора Володимира Путіна.

«Я чудово розумію, що сьогодні суд ухвалить чергове ганебне і несправедливе рішення, хоч як би старалися мої адвокати, які б доводи не наводили. Це засідання — марна формальність і все вирішено до його початку. Я не збираюся принижуватися,... не скаржитимуся на здоров'я, не буду вдавати з себе жертву... Не сумнівайтеся: моє здоров'я в порядку, моральний дух сильний, як ніколи, і я в хорошому настрої, незважаючи на висновок. На моїй стороні здоровий глузд, мене підтримує величезна кількість людей і я пишаюся тим, що не боявся і не боюся говорити правду про злочинну війну з Україною. Але ви добре знаєте, що мій арешт – незаконний, і що від нього смердить брудною політикою», – сказав він під час виступу.

Як зауважив опозиціонер, сенс арешту в тому, щоб натиснути на нього, позбавити трибуни та залякати тих, хто поділяє антивоєнні погляди.

«Я єдиний, хто сидить у цьому СІЗО через те, що назвав війну війною. Коли я розповідаю, що мені тепер загрожує 10 років табору, мало хто вірить, бо справжнім бандитам тут інколи світять менші терміни. Але не приховуватиму: багато карних злочинців мені здаються приємнішими людьми в порівнянні з суддями, які виносять свідомо протизаконні рішення... Повторю: жахлива війна з Україною має бути негайно зупинена, а Володимир Путін має бути відправлений у відставку», – наголосив політик.

Щодо судової системи в РФ, то опозиціонер зауважив, що «ні про яку повагу до нашої судової системи може йтися? Особливо якщо ви на власні очі бачили, як працює ця система, як відправляє у переповнені в'язниці невинних».

Напередодні Яшин повідомив, що вважає своє рішення залишитися у Росії правильним. Адже, на його думку, це «вибиває у Путіна головний козир» про іноземну орієнтованість російської опозиції.

Раніше співробітники поліції у Москві затримали відомого російського опозиціонера, депутата Красносільського муніципального округу РФ Іллю Яшина. Басманний суд Москви відправив за ґрати депутата Московського муніципального округу Красносельського Іллю Яшина за звинуваченням у поширенні «фейків» про російську армію. Причиною переслідування стали заяви Яшина про вбивства в Бучі.