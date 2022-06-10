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    Політика

    Росія виходить із Всесвітньої туристичної організації

    Зовсім скоро відпочивати громадяни країни-терористки будуть вдома - Росія виходить із Всесвітньої туристичної організації
    Зовсім скоро відпочивати громадяни країни-терористки будуть вдома
    фото з відкритих джерел

    Кількість країн, відкритих для російських туристів, невблаганно скорочується

    Прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін підписав розпорядження про вихід країни зі Світової туристичної організації.

    «Відповідно до статті 36 Федерального закону «Про міжнародні договори Російської Федерації» прийняти пропозицію МЗС Росії, погоджену із зацікавленими федеральними органами виконавчої влади, про вихід Російської Федерації зі Світової туристичної організації», – йдеться в тексті розпорядження, розміщеного на офіційному порталі правової інформації.

    Як відомо, наразі близько 120 країн готові приймати російських туристів, але реально росіяни можуть організовано дістатися лише до шести-семи країн.

    Нагадаємо, раніше Росію виключили зі складу Всесвітньої туристичної організації ООН. Відповідне рішення підтримали 40 країн. Проти того, щоб країну-окупанта виключили з організації, виступили 11 держав.

    До слова, турфірми везуть росіян відпочивати за Полярне коло.

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    Теги: МЗС росія окупанти війна туризм Україна окупація Михайло Мішустін #stoprussia
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    Росія виходить із Всесвітньої туристичної організації