Туристичному бізнесу капут? Окупаційна влада Криму зробила тривожну заяву

На тлі війни з Україною окупанти обіцяють кримчанам «напружений» туристичний сезон

Окупанти у Криму намагаються переконати себе, що туристичний сезон цього літа буде таким, як торік (нібито з рекордними показниками), а насправді ситуація майже катастрофічна. Так званий міністр курортів і туризму «республіки» Вадим Волченко повідомив, що «влада» півострова вже готується до прийому туристів, а сезон буде «напружений», пишуть росЗМІ.

«Завантаження в засобах розміщення влітку 2022 року не відрізняється від завантаження на цей же час у 2021 році, тому ми чекаємо на деякі особливості, але досить серйозний, напружений і хороший сезон», – сказав він.

Водночас Волченко визнав, що окупований півострів очікує зменшення турпотоку на травневі свята у зв'язку із призупиненням авіасполучення. Також він зазначив, що на бронювання впливає відхід із російського ринку системи Booking. Окупаційна влада займається самонавіюванням та радіє, що готельєри переходять на російські системи.

Однак не секрет, що скасування авіарейсів та оголошена терористична небезпека спричинили те, що росіяни масово відмовляються від бронювання на відпочинок на травневі свята. Попит на відпочинок у Криму на травневі свята знизився майже наполовину. Через невизначеність багато кримських готелів і пансіонатів вирішили поки що не відкривати продажі на травень і літо.

За даними Travelata.ru, продажі турів у Крим фактично зупинилися. Гендиректор туроператора «Дельфін» Сергій Ромашкін зазначає, що попит на травневий відпочинок у Криму у порівнянні з 2021 роком скоротився майже вдвічі. Основною причиною зниження попиту учасники ринку називають війну в Україні й заборону на авіасполучення із Сімферополем.

Туристів також відлякує оголошений у семи районах півострова, зокрема у районі Керченського мосту, «жовтий» рівень терористичної небезпеки.

Тим часом голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов у день початку вторгнення в Україну заявляв, що «цілі, які поставив наш лідер (Володимир Путін), будуть досягнуті, курортному сезону це не завадить».

Нагадаємо, раніше у інтерв’ю «Главкому» очільник української делегації у Міжнародному суді ООН та колишній постійний представник президента в Автономній республіці Крим Антон Кориневич розповів, що багато кримчан хочуть повернутися під український прапор і не підтримують війну в Україні.