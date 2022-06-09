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  4. Навіть Абхазія не по кишені: турфірми везуть росіян відпочивати за Полярне коло
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    Економіка

    Навіть Абхазія не по кишені: турфірми везуть росіян відпочивати за Полярне коло

    Замість Чорного турфірми пропонують росіянам відпочинок на Білому морі - Навіть Абхазія не по кишені: турфірми везуть росіян відпочивати за Полярне коло
    Замість Чорного турфірми пропонують росіянам відпочинок на Білому морі
    фото з російських ЗМІ

    Літню відпустку жителі Росії можуть провести у Мурманській області чи на Далекому Сході

    Ціни на морський відпочинок для росіян виросли навіть у підконтрольній країні-агресору Абхазії. Про це пише профільне видання «Турдом».

    «Міністр туризму» цієї квазідержави Теймураз Хішба заявив, що цього року вартість відпочинку зросте мінімум на 30%. Втім, деякі туристичні послуги в Абхазії уже подорожчали удвічі.

    Разом з цим, російські туристичні організації, зокрема, Ростуризм та «Російське географічне товариство», пропонують жителям країни-агресора залишатися удома і провести літній відпочинок за Полярним колом.

    Так, на спеціально створеному разом із «Поштою Росії» інтернет-порталі «Поштовий туризм», рекламуються турпоїздки у Мурманську область, Приморський край чи Республіку Карелія.

    Організатори цього проєкту визнали, що в цих регіонах майже немає туристичної інфраструктури, зате туристи зможуть насолодитися «заповідною красою російської природи та побачити унікальні пам'ятки історико-культурної спадщини».

    Нагадаємо, що росіяни перестали цікавитися чорноморським відпочинком у Краснодарському краї та Криму. Тож готелі на Кубані та в окупованому Росією Криму почали знижувати ціну на літній відпочинок.

    Причому ситуація в Криму значно гірша, ніж на Кубані. Якщо в Анапі фіксується падіння бронювань на 25-30%, у Геленджику і Туапсе на 40%, то на Кримському півострові кількість заброньованих номерів знизилася від 40 до 85%, через закриття єдиного аеропорту в регіоні та близькості до театру подій російсько-української війни.

    Російські ЗМІ також визнали, що жителі РФ масово відмовляються від відпочинку у Криму.

    Теги: росія відпочинок туризм
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    Навіть Абхазія не по кишені: турфірми везуть росіян відпочивати за Полярне коло