Навіть Абхазія не по кишені: турфірми везуть росіян відпочивати за Полярне коло

Літню відпустку жителі Росії можуть провести у Мурманській області чи на Далекому Сході

Ціни на морський відпочинок для росіян виросли навіть у підконтрольній країні-агресору Абхазії. Про це пише профільне видання «Турдом».

«Міністр туризму» цієї квазідержави Теймураз Хішба заявив, що цього року вартість відпочинку зросте мінімум на 30%. Втім, деякі туристичні послуги в Абхазії уже подорожчали удвічі.

Разом з цим, російські туристичні організації, зокрема, Ростуризм та «Російське географічне товариство», пропонують жителям країни-агресора залишатися удома і провести літній відпочинок за Полярним колом.

Так, на спеціально створеному разом із «Поштою Росії» інтернет-порталі «Поштовий туризм», рекламуються турпоїздки у Мурманську область, Приморський край чи Республіку Карелія.

Організатори цього проєкту визнали, що в цих регіонах майже немає туристичної інфраструктури, зате туристи зможуть насолодитися «заповідною красою російської природи та побачити унікальні пам'ятки історико-культурної спадщини».

Нагадаємо, що росіяни перестали цікавитися чорноморським відпочинком у Краснодарському краї та Криму. Тож готелі на Кубані та в окупованому Росією Криму почали знижувати ціну на літній відпочинок.

Причому ситуація в Криму значно гірша, ніж на Кубані. Якщо в Анапі фіксується падіння бронювань на 25-30%, у Геленджику і Туапсе на 40%, то на Кримському півострові кількість заброньованих номерів знизилася від 40 до 85%, через закриття єдиного аеропорту в регіоні та близькості до театру подій російсько-української війни.

Російські ЗМІ також визнали, що жителі РФ масово відмовляються від відпочинку у Криму.