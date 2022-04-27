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    Росію виключили із Всесвітньої туристичної організації

    Росія більше не член Всесвітньої туристичної організації ООН - Росію виключили із Всесвітньої туристичної організації
    Росія більше не член Всесвітньої туристичної організації ООН
    фото з відкритих джерел

    Проти такого рішення виступили лише 11 країн, серед яких були Зімбабве й Нікарагуа

    Росію виключили зі складу Всесвітньої туристичної організації ООН. Про це повідомила голова Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів на сторінці у Facebook.

    «Росія більше не член Всесвітньої туристичної організації ООН. Більшістю голосів таке рішення прийнято на Генеральній асамблеї організації», – написала Олеськів.

    Відповідне рішення підтримали 40 країн.

    Проти того, щоб країну-окупанта виключили з організації, виступили 11 держав. Це:

    • Сирія;
    • Білорусь;
    • Казахстан;
    • Нікарагуа;
    • Зімбабве;
    • Алжир;
    • Боснія і Герцеговина;
    • Північна Корея;
    • Китай;
    • Єгипет.

    «Бажаний для Росії сценарій не спрацював. Розповісти світу про те, що вони самі вийшли з ВТО ООН не вдалося. Зберегти обличчя – не вдалося. Зате вдалося вкотре зганьбитись і ще й оскандалитись у фінальних конвульсіях», – написала голова ДАРТ.

    Олеськів додала, що Україна відродиться і стане новим великим ринком з новими можливостями для інвестицій, для подорожей, для унікального досвіду і емоцій.

    Раніше стало відомо, що найбільший туроператор Європи вимагає від готелів Туреччини виганяти росіян.

    Компанія TUI закликала турецькі готелі виселити навіть тих росіян, які раніше забронювали номери.

    Теги: росія ООН туризм
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    Росію виключили із Всесвітньої туристичної організації