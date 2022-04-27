Росію виключили із Всесвітньої туристичної організації

Росію виключили зі складу Всесвітньої туристичної організації ООН. Про це повідомила голова Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів на сторінці у Facebook.

«Росія більше не член Всесвітньої туристичної організації ООН. Більшістю голосів таке рішення прийнято на Генеральній асамблеї організації», – написала Олеськів.

Відповідне рішення підтримали 40 країн.

Проти того, щоб країну-окупанта виключили з організації, виступили 11 держав. Це:

Сирія;

Білорусь;

Казахстан;

Нікарагуа;

Зімбабве;

Алжир;

Боснія і Герцеговина;

Північна Корея;

Китай;

Єгипет.

«Бажаний для Росії сценарій не спрацював. Розповісти світу про те, що вони самі вийшли з ВТО ООН не вдалося. Зберегти обличчя – не вдалося. Зате вдалося вкотре зганьбитись і ще й оскандалитись у фінальних конвульсіях», – написала голова ДАРТ.

Олеськів додала, що Україна відродиться і стане новим великим ринком з новими можливостями для інвестицій, для подорожей, для унікального досвіду і емоцій.

Раніше стало відомо, що найбільший туроператор Європи вимагає від готелів Туреччини виганяти росіян.

Компанія TUI закликала турецькі готелі виселити навіть тих росіян, які раніше забронювали номери.