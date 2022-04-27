Росію виключили із Всесвітньої туристичної організації
Проти такого рішення виступили лише 11 країн, серед яких були Зімбабве й Нікарагуа
Росію виключили зі складу Всесвітньої туристичної організації ООН. Про це повідомила голова Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів на сторінці у Facebook.
«Росія більше не член Всесвітньої туристичної організації ООН. Більшістю голосів таке рішення прийнято на Генеральній асамблеї організації», – написала Олеськів.
Відповідне рішення підтримали 40 країн.
Проти того, щоб країну-окупанта виключили з організації, виступили 11 держав. Це:
- Сирія;
- Білорусь;
- Казахстан;
- Нікарагуа;
- Зімбабве;
- Алжир;
- Боснія і Герцеговина;
- Північна Корея;
- Китай;
- Єгипет.
«Бажаний для Росії сценарій не спрацював. Розповісти світу про те, що вони самі вийшли з ВТО ООН не вдалося. Зберегти обличчя – не вдалося. Зате вдалося вкотре зганьбитись і ще й оскандалитись у фінальних конвульсіях», – написала голова ДАРТ.
Олеськів додала, що Україна відродиться і стане новим великим ринком з новими можливостями для інвестицій, для подорожей, для унікального досвіду і емоцій.
Раніше стало відомо, що найбільший туроператор Європи вимагає від готелів Туреччини виганяти росіян.
Компанія TUI закликала турецькі готелі виселити навіть тих росіян, які раніше забронювали номери.