«Яструб», клон чи «новий Горбачов»: хто може стати наступником Путіна

Західні ЗМІ та політичні емігранти з російської опозиції вважають, що на посаду нового очільника Кремля можуть претендувати десятеро осіб

Практично щодня у світовому інформаційному просторі з’являються повідомлення про поганий стан здоров’я Володимира Путіна. Хворобливий вигляд кремлівського диктатора дійсно спричинив справжній віртуальний кастинг ймовірних претендентів йому на заміну. При чому роблять це не лише політичні емігранти з російської опозиції, перемиваючи всі кісточки фаворитам, а й популярні західні таблоїди.

Напередодні «Главком» у статті «Росія після Путіна. 10 можливих наступників» проаналізував усі ці публікації й склав список осіб, які можуть замінити диктатора.

Хто може стати наступним очільником Кремля

Секретар Радбезу Росії Микола Патрушев – давній друг Путіна, який, за інформацією західних ЗМІ, може бути наступником Путіна лише в разі фізичної недієздатності останнього.

Микола Патрушев

Голова Міноборони РФ Сергій Шойгу – основний конкурент Патрушева серед головних «яструбів». Відомий у Росії не так своїми воєнними злочинами, як спільними фотосесіями на відпочинку з диктатором.

Сергій Шойгу

Директор Росгвардії Віктор Золотов – його називають жорстоким, потайливим і готовим на все заради досягнення поставленої мети.

Віктор Золотов

Губернатор Тульської області Олексій Дюмін – він є близьким до Путіна, але не має жодного силового ресурсу.

Олексій Дюмін

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв, який виступає відвертим путінським клоном, вдало виконав роль путінського наступника на посаді президента Росії у 2008-2012 роках. Нині він став ледь не новим ідеологом всіх імперіалістичних скрєп «русского міра».

Дмитро Медведєв

Спікер російської Держдуми В’ячеслав Володін, який словами та навіть зовнішньо намагається копіювати кремлівського диктатора, але виходить здебільшого смішно.

В’ячеслав Володін

Перший заступник глави Адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко – саме його називають «віцекоролем Донбасу» через наближеність до Путіна в питаннях окупованої частини України в цілому, та ОРДЛО зокрема. І саме людьми Кирієнка були заповнені спеціально звільнені вакансії в «уряді ДНР».

Перший заступник Ради Федерації Федеральних Зборів РФ й секретар Генеральної ради «Єдиної Росії» Андрій Турчак – є еталонним представником нової апаратної зміни путінського режиму, таким собі безпринципним кар’єристом із маніакальною жадобою наживи та влади.

Андрій Турчак

Мер Москви Сергій Собянін – може претендувати на роль «нового Горбачова». Він володіє доволі високими рейтингами популярності у всій Росії та реноме «міцного господарника», оголошуючи всілякі програми підтримки співробітників іноземних компаній, які зупинили свою діяльність в Москві.

Сергій Собянін

Прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін – ще один претендент на роль «нового Горбачова». Він має залізобетонну перевагу над усіма можливими претендентами на головний кабінет в Кремлі: за російською конституцією в разі смерті президента РФ або іншої неспроможності виконувати свої обов’язки влада переходить до голови уряду.

Михайло Мішустін

Нагадаємо, раніше журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв повідомив, що в оточенні російського диктатора Володимира Путіна є особа, яка зливає США інформацію. Про початок повномасштабної війни проти України в Росії знало лише 20 осіб, наближених до диктатора. І саме хтось з них «злив» інформацію США.